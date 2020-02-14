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14 февраля • обновлено в 13:39
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"Это все влияние Украины!" Чашка чая по-белорусски вызвала громкий скандал в России

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Житель Беларуси Арамиас Миракьян стал фигурантом громкого языкового скандала, который нашел отклик даже в России. В частности, в кафе Минска он попросил чашку чая на белорусском языке, однако продавец отказалась принимать его заказ "не на русском" и пригрозила вызвать охрану.

Ситуацию минчанин описал в посте на Facebook и нарвался на критику: в комментариях на него налетели разъяренные россияне, начав писать о "белорусском фашизме", ко всему прочему историю мигом подхватили пропагандистские росСМИ. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Миракьяна, он действительно обиделся из-за поведения работницы кафе, сказал, что оставит запись в книге жалоб, но так и не сделал этого, просто попросив вызвать администратора. Они извинились и конфликт вроде бы был исчерпан. Однако после "хайпа" в соцсетях на него отреагировал даже Совфед России, что позже привело к еще большему количеству угроз в его адрес за такой поступок.

Белорус Арамиас Миракьян подвергся угрозам из-за языкового скандала

Белорус Арамиас Миракьян подвергся угрозам из-за языкового скандала

"Национализм в Беларуси можно сравнить с джином, выпущенным из бутылки. Он поднимает голову в Беларуси из-за влияния Украина!" – заявил сенатор Игорь Морозов.

"Человек, пришедший просто попить чаю в кафе, чувствует себя так, будто попал в страну абсурда. Я ожидал чего угодно. Размещая этот пост, понимал, что будет резонанс. Но если бы мне кто-то сказал, что на это отреагирует верхняя палата российского парламента?.. Не скажу, что меня это пугает. Скорее, удивляет. Им что, нет там чем заняться, в той России? У них идет конституционная реформа, а они обеспокоены тем, кто там в Беларуси чай себе заказывает", – возмущается на это парень.

Скриншот

Скриншот

Взгляд

Скандал вокруг поступка Миракьяна не ограничился лишь его постом и публикациями в СМИ. В течение последних нескольких дней минчанин в соцсети получил сотни критических сообщений от россиян. Некоторые из них даже угрожали парню.

"Началась атака. Сообщений сначала было очень-очень много – где-то 80 в минуту. Я, может, с полтысячи комментариев удалил. В личные сообщения также писали: "Мы тебя найдем, убьем, знаем, где ты живешь" и так дальше. Это как минимум неприятно. Но ни один из них не был из Беларуси, поэтому мне не страшно ходить по улицам. Я не боюсь за свою безопасность", – утверждает он.

При этом парень говорит, что не собирается обращаться к белорусским правоохранителям с просьбой разобраться, поскольку не видит в этом смысла. Ведь кроме угроз Миракьян получил также много комментариев со словами поддержки, а это, подчеркивает он, для него гораздо важнее.

"Чай в кафе я буду заказывать как и раньше. Пусть думают те, кто не знает, что такое чай. Белорусы меня массово поддерживают и это для меня очень важно. А что обо мне думают дяди и тети из Хабаровска, мне все равно", – констатировал минчанин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве иностранных дел России заявили, что в Украине якобы идет насильственная украинизация и звучат "призывы очистить страну от русскоязычных детей".

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Автор
Марта Рок
Тема
российская пропаганда
Место
Беларусь Минск
Теги
русский язык скандалы
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Помню ,как то в Днепропетровск на соревнования поехали, в 1988 . На одной из станций бабка пирожками торгует. С чем говорю, у тебя пирожки? Та сразу, "Скiлькi. cкiлькi? Я говорю, спасибо, с килькой сама ешь...
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Белорус Арамиас Миракьян
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Махно Володимир
Махно Володимир
это еще раз доказывает, что все зло на постсоветском пространстве исходит от россии! россия это рассадник зла, ненависти! россию нужно попросту уничтожить экономически. а дальше она сама опустится до уровня совка и сдохнет!
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