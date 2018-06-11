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Юлия Баттерслим
Юлия Баттерслим
Американский адвокат и правозащитник российского происхожденияВсе статьи автора

Это в Америке с президента спрашивают, а в России его просят

1.4т

Коллега американец (который, кстати, отлично говорит по-русски, учился когда-то в МГУ) спросил про прямую линию с Путиным, пытаясь понять, что это за формат такой общения с избирателем.

Долго и искренне удивлялся и недоумевал - а что, мол, граждане без президентского перевода и интерпретации не могут понять лучше им или хуже жить стало за последний год? Или они читать не умеют и сами не могут в цифрах разобраться? Или не существует других способов обратной связи с властью?

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Тяжело, говорит, наверное Путину в таком формате общаться - когда в прямом эфире вся страна сразу с него спрашивает. Пришлось объяснять, что это в Америке с президента спрашивают, а в России его просят. Корень один, а смысл диаметрально противоположный.

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Автор
Юлия БаттерслимЮлия Баттерслим
Тема
Прямая линия с Владимиром Путиным
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
США
Источник
Источник:Facebook Юлии Баттерслим
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