''Это уже не лечится'': в Москве устроили циничный праздник с ''Новичком'' и Чебурашками

В Москве люди в костюмах медведя, Чебурашки и крокодила Гены угощали посетителей британского визового центра неизвестным напитком, который назвали "Новичком".

Видео перформанса обнародовал "360". "Визу не выдают без "Новичка" - сказала женщина в кокошнике и предложила одному из посетителей напиток.

"Страна идиотов и злобных дебилов: у британского визового центра в Москве разливают "Новичок", - написал пользователь Виталий С. в Twitter.

Скрин видео

"Давайте только так: в стране не без идиотов и злобных дебилов", - добавил российский олигарх Михаил Ходорковский.

Страна идиотов и злобных дебилов: У британского визового центра в Москве разливают "Новичок". pic.twitter.com/aoWAkeiXbk — Виталий С. (@vits2014) 3 жовтня 2018 р.

Давайте только так: В стране не без идиотов и злобных дебилов... https://t.co/OJ4QKkO4RS — Ходорковский Михаил (@mich261213) 3 жовтня 2018 р.

Интернет-пользователи высмеяли такую акцию, отметив, что британцам стоит обратить внимание на циничную "шутку".

"Упоротый Чебурашка", "Это уже не лечится", "Е*нутым нет покоя", "Забыли костюмы Баширова с Петровым", "Что за бред?" "Детям своим пусть наливают, петрушки ряженные", "Главное, что боссу нравится", "Лучше бы разливали "Боярышник", убойнее состав. Или они под "Боярышником" разливают "Новичек"?" "Теперь мы знаем, почему за рубежом наших дебилов вычисляют на расстоянии", - комментируют в сети происходящее.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Британии 4 марта нервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва, однако та продолжает отвергать обвинения. Несмотря на то, что Скрипалей удалось спасти, инцидент спровоцировал международный скандал - многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления. В преступлении подозревают граждан РФ - Боширова и Петрова, которых камеры видеонаблюдения сняли недалеко от дома Скрипалей в день покушения.

Позже отравители дали публичное интервью. Журналисты проанализировали рассказ Петрова и Боширова и нашли доказательства его лживости.