"Не холодная война": в НАТО жестко оценили отношения с Россией

Между странами НАТО и Россией существует большое напряжение, которое уже не похоже на ситуацию "холодной войны".

Об этом во время встречи глав МИД стран Альянса заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, который подчеркнул, что эффективным инструментом в такой ситуации является диалог, передает ТСН.

По его словам, сейчас в НАТО работают над подготовкой следующей встречи с РФ. Об этом, в частности, говорили с новым госсекретарем США Майком Помпео.

"Мы говорили о вызовах, которые стоят перед нами из-за агрессивного поведения РФ за последние годы. Особенно в вопросе реагирования на гибридную угрозу. Нам надо продолжать нашу политику сдерживания, фокусируемся также на укреплении наших усилий по гибридной деятельности. Мы укрепляем наше реагирование на гибридные угрозы. Мы рассмотрим, как мы можем лучше реагировать на такие угрозы", – отметил Столтенберг.

Также генсек НАТО подчеркнул, что поведение РФ по дестабилизации и запугиванию отличается от принципов "холодной войны", поэтому требует других подходов. Столтенберг и Помпео, в частности, обсудили вмешательства в выборы США.

"Мы работаем с РФ для того, чтобы попытаться улучшить наши отношения и мы находимся в ситуации, в которой мы не были раньше. Это уже не старый принцип "холодной войны". Сейчас это новый подход и новое состояние, и важно иметь четкую позицию, быть в единстве и крепкими. Но также мы должны быть открытыми к диалогу. Мы уже продемонстрировали, как реагировать, после атаки в Лондоне", – заявил генсек НАТО.

Как сообщал "Обозреватель", ранее американский эксперт заявил о новой холодной войне с Россией.