"Это унижение": Маккейн обвинил Трампа в капитуляции перед Путиным

Пресс-конференция президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина была позором и унижением американского президента.

"Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента в памяти. Ущерб, нанесенный наивностью президента, эгоизмом, ложной эквивалентностью и симпатией к автократам, трудно подсчитать. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой", - заявил глава комитета по вооруженным силам Сената США Джон Маккейн, сообщает пресс-служба политика.

Он отметил, что Трамп не только "неспособен", но он и "не желает" противостоять Путину.

"Казалось, что он и Путин говорили по одному и тому же сценарию, что президент сделал сознательный выбор, чтобы защитить тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставить Путину неоспоримую платформу для продвижения пропаганды и лжи по миру", - подчеркнул Маккейн.

По словам сенатора, пресс-конференция была "жалким разгромом".

"Это были не странные твиты начинающего политика. Это был преднамеренный выбор президента, который, похоже, решил реализовать свои заблуждения относительно теплых отношений с режимом Путина, не обращая внимания на истинную природу его правления, его жестокое пренебрежение суверенитетом своих соседей, его соучастие в убийстве сирийского народа, его нарушение международных договоров и его нападение на демократические институты во всем мире", - напомнил он.

Сенатор отметил, что Трамп ездил на встречу с командой советников.

"То, что президент присутствовал в Хельсинки с командой компетентных и патриотических советников, делает его ошибки и капитуляцию еще более болезненными и необъяснимыми... Ни один из предыдущих президентов никогда не унижал себя более презренно перед тираном. Президент Трамп не только не смог говорить правду о противнике; но выступая за Америку перед миром, наш президент не смог защитить все, что делает нас такими, какие мы есть", - добавил он.

По словам Маккейна, американцы надеются, что Трамп примет ответственность, как президента свободной страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу прорывом в отношениях.