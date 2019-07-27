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"Это стыдоба!" Трамп назвал виновника раздора с Россией

3.2т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп заявил, что нет причин для того, чтобы не ладить с Россией, но на отношения с Москвой плохо сказалось расследование специального прокурора Роберта Мюллера.

Его слова передает телеканал "360°". Глава Белого дома, также отметил, что у США нет причин для того, чтобы не ладить с Россией и с другими странами.

"Мы наблюдали за этим 2,5 года. И это лучшее, что у них (демократов. — Ред.) есть. И это стыдоба. И над ними смеются в мире. К сожалению, это очень плохо для нашей страны. Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию", — сказал Трамп журналистам.

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Но несмотря на свои утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой американский лидер неоднократно заявлял, что до него никто не предпринимал таких жестких мер по отношению к России, в числе которых многочисленные санкции.

"Это стыдоба!" Трамп назвал виновника раздора с Россией

Как сообщал OBOZREVATEL, Мюллер расследовал российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, которое Москва отрицает.

По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве, но при этом не нашел никаких свидетельств "сговора" между Трампом и российскими властями, наличие которого также не единожды отрицали в Кремле.

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Тема
Выборы в США
Персоны
Роберт Мюллер Дональд Трамп
Место
США
Теги
США Россия
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