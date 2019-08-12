"Это случилось снова!" Создатель сериала о Чернобыле заявил о катастрофе в России

Создатель культового телесериала "Чернобыль" от НВО Крэйг Мазин заявил, что в России снова произошла катастрофа.
Так, в своем Twitter он оставил такое сообщение: "Это случилось снова. Несомненно, масштабы несравнимы, но сокрытие правды то же". Такая реакция последовала после взрывов на военных складах под Северодвинском (РФ).
По его словам, прошло уже 33 года после Чернобыля, но его уроки российскими властями так и не были выучены.
Взрыв под Архангельском
Скриншот с видео
It's happening again. Undoubtedly not on the same scale... but the same delay in admitting the truth.— Craig Mazin (@clmazin) 10 августа 2019 г.
33 years and counting since Chernobyl, and some lessons still haven't been learned.https://t.co/3rofFKeU1u
Напомним, Комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Вене заявила о том, что во время взрыва на полигоне под Архангельском была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории воинской части. В результате погибли два человека, еще шесть пострадали. Позже появилась информация о пятерых погибших.
В сети опубликовали жуткие фото с места происшествия.
В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптекахначали массово скупать йод.
Пострадавших в результате взрывов привезли в Москву в автомобилях, обмотанных пленкой, из-за опасений о повышенном уровне радиации в регионе.
В Белом море, возле поселка Ненокс, где прогремел ряд взрывов в военной части, после аварии заметили танкер, предназначенный для сбора жидких радиоактивных отходов.
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