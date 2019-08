"Это случилось снова!" Создатель сериала о Чернобыле заявил о катастрофе в России

Создатель культового телесериала "Чернобыль" от НВО Крэйг Мазин заявил, что в России снова произошла катастрофа.

Так, в своем Twitter он оставил такое сообщение: "Это случилось снова. Несомненно, масштабы несравнимы, но сокрытие правды то же". Такая реакция последовала после взрывов на военных складах под Северодвинском (РФ).

По его словам, прошло уже 33 года после Чернобыля, но его уроки российскими властями так и не были выучены.

It's happening again. Undoubtedly not on the same scale... but the same delay in admitting the truth.



33 years and counting since Chernobyl, and some lessons still haven't been learned.https://t.co/3rofFKeU1u