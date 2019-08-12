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"Это случилось снова!" Создатель сериала о Чернобыле заявил о катастрофе в России

2.6т Читать материал на украинском

Создатель культового телесериала "Чернобыль" от НВО Крэйг Мазин заявил, что в России снова произошла катастрофа.

Так, в своем Twitter он оставил такое сообщение: "Это случилось снова. Несомненно, масштабы несравнимы, но сокрытие правды то же". Такая реакция последовала после взрывов на военных складах под Северодвинском (РФ).

По его словам, прошло уже 33 года после Чернобыля, но его уроки российскими властями так и не были выучены.

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Взрыв под Архангельском

Взрыв под Архангельском

Скриншот с видео

Напомним, Комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Вене заявила о том, что во время взрыва на полигоне под Архангельском была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.

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Темы
Телесериал "Чернобыль" Взрыв на полигоне под Архангельском
Место
Россия
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Юг Руси
Юг Руси
Тема радиации, так и не раскрыта! "Чернобыль-2" остаётся только в головах упоротых )
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ого, який гриб з диму
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