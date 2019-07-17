Это сигнал: Цимбалюк показал знаковое фото из-под суда по украинским пленным

В Лефортовском районном суде в Москве 17 июля должны рассмотреть иск о продлении ареста украинским пленным морякам. Журналист Роман Цимбалюк уже подметил тревожный нюанс.

О нем он написал на своей странице в Facebook. Так, появились основания ожидать какого-то громкого решения.

"Встретил возле Лефортовского районного суда Ольгу Скабееву. Топ российской пропаганды никогда не приезжает на суды по украинским пленникам. Сегодня почему-то исключение! Узнаем скоро, к чему бы это", – написал Цимбалюк.

Украинские пленные моряки

Ранее журналист намекнул на освобождение украинских моряков.

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