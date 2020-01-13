"Это сигнал": международник назвал последствия кровавых протестов в Иране

Вероятность смены правительства в Иране из-за массовых протестов, которые начались после признания иранскими властями вины в катастрофе с украинским Boeing, очень низка.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL выразил эксперт международник Андрей Бузаров. В день трагедии с украинским самолетом он сам находился в Тегеране и объяснил, что внутри Иранского государства есть либеральная часть общества (которая вышла на протест) и консервативная (поддерживает верховного лидера и военных), так вот вторая часть на сегодня гораздо сильнее.

"Я не вижу тенденции к смене власти, там любой вопрос, региональный, политический или экономический, периодически становится причиной для критики правительства. Консервативная часть общества в Иране гораздо сильнее либеральной, именно они поддерживают Верховного лидера Хаменеи и военное руководство в лице КСИР", – объяснил он.

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Впрочем, данная трагедия и некие экономические проблемы, которые возникли еще ранее, стимулируют либеральную часть к выходу на улицу.

"Но она сейчас не настолько сильна, чтобы изменить политическую ситуацию в стране, и в тот, что протесты сойдут на нет, у меня нет сомнений. Но они являются сигналом для иранского руководства, что какие-то реформы по либерализации нужно проводить", – отметил Бузаров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) полностью взял на себя ответственность за крушение украинского пассажирского лайнера МАУ. Об этом заявил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

По его словам, система ПВО Ирана приняла воздушное судно за крылатую ракету.

11 января, после официального признания Ирана в сбивании украинского самолета Boeing 737, на улицы столицы страны Тегерана в знак памяти 176 жертв трагедии вышли тысячи митингующих. Активисты, в основном молодые люди, озвучили лозунги против правительства.

12 января акции протеста продолжились.

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