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"Непростительно": Кремль ответил на прямое обвинение Путина в отравлении Скрипаля

10.4тЧитать новость на украинском

Заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о том, что приказ отравить экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля мог отдать лично президент России Владимир Путин является шокирующим.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

"Мы говорили на различных уровнях и в различных ситуациях, что Россия не имеет ничего общего с этой историей. Любые ссылки и упоминания нашего президента (в связи с этой историей) ничто иное как шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение", - цитирует его "Интерфакс".

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Кто на самом деле отравил Скрипаля?

Как сообщал "Обозреватель", 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением Сергея Скрипаля.

Официальный представитель МИД РФ в ответ в хамской форме заявила о провокациях.

Но 14 марта Москва экстренно связалась с Лондоном по дипломатическим каналам и уведомила британские власти о том, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.

Позже стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела Скрипаля.

15 марта Москва заявила о зеркальном ответе на решение Лондона.

Персоны
Борис ДжонсонВладимир ПутинДмитрий ПесковСергей Скрипаль
Место
Россия
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