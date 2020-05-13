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14 мая • обновлено в 16:26
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"Это середина начала": израильский медик заявил, что человечество находится в "эпицентре урагана" COVID-19

9.6т
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Израильский медик Роман Гольдман заявил, что человечество находится только в начальной стадии борьбы с COVID-19.

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Об этом он сообщил в своем блоге на Gordon.ua. Он передал слова врачей о том, что опасность сохраняется до тех пор, пока не будет изобретена вакцина или не выработается массовый иммунитет.

"Еще ничего не закончилось. Массовый иммунитет – это не менее 60% переболевших. Представьте, что, если взять из этого количества 5% тяжелых, никакая система здравоохранения их не переварит. Это не считая смертности от обычных инфарктов, инсультов и т.д., которая сразу подскочит на порядок из-за отсутствия помощи и боязни людей обращаться в больницы", – заявил он.

Также Гольдман отметил, что карантин, социальное дистанцирование и массовые режим – это необходимые вещи, так как сейчас человечество находится в "эпицентре урагана".

Роман Гольдман

Роман Гольдман

"Друзья мои, мы столкнулись с тем, с чем не сталкивались уже 100 лет. В планетарном масштабе мы еще в эпицентре урагана. Как справедливо заметил доктор, с которым я беседовал: это середина начала", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ООН предупредила, что из-за влияния COVID-19 на систему здравоохранения, в следующие полгода детская смертность может возрасти до 6000 человек в сутки.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Теги
карантин вирус
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