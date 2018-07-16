Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента в истории. Урон, нанесенный наивностью президента, эгоизмом, ложным пониманием эквивалентности с автократиями и симпатией к автократам, трудно даже оценить. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой.

Президент Трамп оказался не только неспособным, но и не желающим противостоять Путину. Он и Путин, казалось, говорили по одному и тому же сценарию, и получается, что президент сделал сознательный выбор, чтобы защитить тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставить Путину свободную платформу для извержения своих пропаганды и лжи на весь мир.

Заманчиво было бы описывать пресс-конференцию как жалкий разгром - как иллюстрацию опасностей неподготовленности и неопытности. Но это были не странные твиты начинающего политика. Это были преднамеренный выбор президента, который, похоже, решил реализовать свои заблуждения в отношении возможности теплых отношений с режимом Путина, не обращая внимания на истинную природу его правления, его жестокое пренебрежение суверенитетом своих соседей, его соучастие в убийстве сирийского народа, нарушение им международных договоров и его атаку на демократические институты во всем мире.

Новости Трамп жалко капитулировал перед Путиным

В дополнение к намеренному и неуравновешенному поведению президента Трампа в отношении наших ближайших друзей и союзников в Брюсселе и Британии, сегодняшняя пресс-конференция знаменует собой продолжение самого низкого падения в истории американского президентства. То, что президент присутствовал в Хельсинки с командой компетентных и патриотических советников, делает его ошибки и капитуляцию еще более болезненной и необъяснимой.

Ни один из предыдущих президентов никогда не унижал себя тем, что становился в более презрительное положение перед тираном. Президент Трамп не только не смог сказать правду о противнике, но выступая от имени Америки перед всем миром, наш президент не смог защитить все, что делает нас такими, какие мы есть, - республикой свободных людей, посвятившей себя делу борьбы за свободу в нашей стране и за рубежом. Американские президенты должны быть чемпионами в этой борьбе, если она будет успешной. Американцы ждут и надеются, что президент Трамп примет эту священную ответственность. Остается только надеяться, что они не ждут этого совершенно зря.