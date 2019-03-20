"Это русофобия!" Пропагандистка Кремля обиделась на Польшу за игнор Путина

Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева бурно отреагировала на решение Польши не звать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны.

Она обвинила Варшаву в игнорировании подвига Красной армии и в русофобии. Гневными возмущениями Скабеева разразилась в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ольга Скабеева Скриншот видео

"Дипломатический скандал! Польша нарочито не стала приглашать российскую делегацию на памятные мероприятия, посвященные 80 годовщине начала Второй мировой войны. Здравый смысл подсказывает, что страна, которая сыграла решающую роль в освобождении мира от нацизма, должна таки быть на подобных мероприятиях. Но нынешнее националистическое правительство Польши думает, что политический конформизм важнее исторической памяти. Иного объяснения дипломатическому демаршу вообразить невозможно", — вскипела Скабеева.

Владимир Путин

Она добавила, что Польша якобы воспринимает русофобию как давний лежалый товар и не брезгует им торговать даже в трагические исторические даты. После спича о героизме россиян пропагандистка бросилась отстаивать интересы Путина и укорять Польшу за нежелание иметь с ним что-то общее.

"Последний раз Путин был в Польше 10 лет назад, на памятных мероприятиях по случаю 70 годовщины начала Второй мировой войны. Спустя 10 лет Путина не приглашают. Вот если это не русофобия, то русофобия, она какая и где?!" — не унималась Скабеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше российская делегация угодила в скандал на мероприятии, посвященному памяти узников концлагерей. Так, делегаты из Москвы пожаловались, что их посадили на последние места во время акции памяти в честь освобождения концентрационного лагеря Освенцим.

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