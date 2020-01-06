"Это решение США!" НАТО резко открестился от убийства Сулеймани

НАТО не причастен к решению США о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на заседании организации в понедельник, 6 января.

"Это решение США. Это не решение, принятое глобальной коалицией или НАТО. Но все союзники озабочены дестабилизирующей активностью Ирана в регионе", – сказал он.

При этом Столтенберг отметил, что американская сторона уже представила обоснование своих действий.

НАТО открестился от убийства Сулеймани

Secretary-General Stoltenberg on the murder of #Soleimani: "This is a US decision. It is not a decision taken by the global coalition or #NATO. But all allies are concerned about #Iran's destabilising activities in the region."https://t.co/sVeqKVcIqD pic.twitter.com/zL9cAP4knQ — euronews (@euronews) 6 января 2020 г.

Как писал OBOZREVATEL:

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