"Это решение США!" НАТО резко открестился от убийства Сулеймани

НАТО не причастен к решению США о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на заседании организации в понедельник, 6 января.
"Это решение США. Это не решение, принятое глобальной коалицией или НАТО. Но все союзники озабочены дестабилизирующей активностью Ирана в регионе", – сказал он.
При этом Столтенберг отметил, что американская сторона уже представила обоснование своих действий.
НАТО открестился от убийства Сулеймани
Secretary-General Stoltenberg on the murder of #Soleimani: "This is a US decision. It is not a decision taken by the global coalition or #NATO. But all allies are concerned about #Iran's destabilising activities in the region."https://t.co/sVeqKVcIqD pic.twitter.com/zL9cAP4knQ— euronews (@euronews) 6 января 2020 г.
Как писал OBOZREVATEL:
Стуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после убийства 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом.По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала. Из-за этого НАТО решил провести срочное заседание.
В этот же день Иран объявил о пятом и последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Иран теперь не будет соблюдать какие-либо ограничения по объёму обогащения, а также в сфере ядерных исследований и разработок.
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