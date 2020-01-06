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6 января • обновлено в 21:04
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"Это решение США!" НАТО резко открестился от убийства Сулеймани

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НАТО не причастен к решению США о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на заседании организации в понедельник, 6 января.

"Это решение США. Это не решение, принятое глобальной коалицией или НАТО. Но все союзники озабочены дестабилизирующей активностью Ирана в регионе", – сказал он.

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При этом Столтенберг отметил, что американская сторона уже представила обоснование своих действий.

НАТО открестился от убийства Сулеймани

НАТО открестился от убийства Сулеймани

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Конфликт США и Ирана Убийство генерала Сулеймани
Персона
Йенс Столтенберг
Место
США
Тег
НАТО
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