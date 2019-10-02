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3 октября • обновлено в 00:28
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"Это разумно": Трамп сделал громкое заявление о дружбе с Путиным

1.2т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп выступил за сближение с Россией.

Американский лидер на пресс-конференции 2 октября заявил журналистам, что Штаты планируют улучшить отношения с Кремлем.

"Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно", — сказал Трамп.

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В то же время он выразил уверенность, что якобы "никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп", добавив, что Путин может это подтвердить.

Трамп захотел наладить отношения с Путиным

Трамп захотел наладить отношения с Путиным

Как сообщал OBOZREVATEL, после громкого скандала в США вокруг разговора Трампа и Зеленского Путин неожиданно обвинил Украину, заявив, что у него с американским президентом "сложились доверительные отношения".

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин
Место
США
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Карпов Стас
Карпов Стас
Трамп говорит разумные вещи. Скакуасам это не нравится
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Да что это такое делается? Ну как жить дальше!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп является действующим агентом росиии и путина
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