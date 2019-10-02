"Это разумно": Трамп сделал громкое заявление о дружбе с Путиным

Президент США Дональд Трамп выступил за сближение с Россией.
Американский лидер на пресс-конференции 2 октября заявил журналистам, что Штаты планируют улучшить отношения с Кремлем.
"Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно", — сказал Трамп.
В то же время он выразил уверенность, что якобы "никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп", добавив, что Путин может это подтвердить.
Трамп захотел наладить отношения с Путиным
Как сообщал OBOZREVATEL, после громкого скандала в США вокруг разговора Трампа и Зеленского Путин неожиданно обвинил Украину, заявив, что у него с американским президентом "сложились доверительные отношения".
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