"Это провокация": в России припомнили Бабченко критику режима Путина

Совет по правам человека при президенте России намерен добиваться допуска российских правозащитников к расследованию убийства в Киеве журналиста, гражданина РФ Аркадия Бабченко.

Об этом заявил глава СПЧ Михаил Федотов, передает "Интерфакс".

"Мы в СПЧ возмущены убийством российского журналиста Аркадия Бабченко, мы знаем его как опытного военного журналиста, со своим особым видением мира, со своим очень критическим взглядом на российскую политику. Именно поэтому его убийство носит откровенно провокационный характер", - сказал он.

Федотов также потребовал, чтоб расследование убийства журналиста "было проведено максимально тщательно и под пристальным общественным контролем".

"Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы к материалам следствия были допущены российские и украинские правозащитники", - добавил он.

Глава СПЧ заявил о намерении направить 30 мая уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой соответствующее письмо.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бабченко убили вечером, 29 мая. Одной из версий, по словам нардепа от "Народного фронта" и члена коллегии МВД Антона Геращенко, будут действия российских спецслужб.

Полиция обнародовала фоторобот подозреваемого.