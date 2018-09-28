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Слава Рабинович
Слава Рабинович
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Это провал, уважаемые британцы!

2.4т

А представляете, какого масштаба это провал британских спецслужб и государственных органов управления – МИДа, пограничного контроля, МИ-5, МИ-6, и т.д.?

Сначала нескольким российским ГРУшникам (более, чем двум) выдают британские визы в британском консульстве в Санкт-Петербурге, на совершенно липовые паспорта (два из которых – на имена Александр Петров и Руслан Боширов), и без какой-либо "легенды", которую можно пробить-проверить (многие знают, сколько информации нужно вывалить законопослушному российскому гражданину в любом британском консульском отделе, чтобы получить визу на посещение Великобритании).

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Затем эти петровы-бошировы и ко. въезжают в Великобританию, успешно проходят паспортный контроль и провозят "Новичок".

И на территории Великобритании, страны НАТО и G-7, совершают террористический акт с применением боевого химического отравляющего вещества, запрещённого международными конвенциями не только к применению, но и к производству. Совершают покушение на убийство двух людей и убийство одного человека – британских граждан.

Это провал, уважаемые британцы!

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Автор
Слава РабиновичСлава Рабинович
Тема
Отравление Скрипаля
Место
Великобритания
Источник
Источник:Facebook Славы Рабиновича
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Русский Солдат
Русский Солдат
Да уж, ничего более правдоподобного у великобреханцев выдумать не получилось. Ну не обвинять же в самом деле в этом США, хотя они и догадываются об этом.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Русский Ебанат-йди геть. Обрид вже!
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