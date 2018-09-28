А представляете, какого масштаба это провал британских спецслужб и государственных органов управления – МИДа, пограничного контроля, МИ-5, МИ-6, и т.д.?

Сначала нескольким российским ГРУшникам (более, чем двум) выдают британские визы в британском консульстве в Санкт-Петербурге, на совершенно липовые паспорта (два из которых – на имена Александр Петров и Руслан Боширов), и без какой-либо "легенды", которую можно пробить-проверить (многие знают, сколько информации нужно вывалить законопослушному российскому гражданину в любом британском консульском отделе, чтобы получить визу на посещение Великобритании).

Затем эти петровы-бошировы и ко. въезжают в Великобританию, успешно проходят паспортный контроль и провозят "Новичок".

И на территории Великобритании, страны НАТО и G-7, совершают террористический акт с применением боевого химического отравляющего вещества, запрещённого международными конвенциями не только к применению, но и к производству. Совершают покушение на убийство двух людей и убийство одного человека – британских граждан.

Это провал, уважаемые британцы!