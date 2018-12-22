''Это просто унижение'': росСМИ поздравили с днем рождения Сталина

В России "осудили" Украину за назначение 110-й годовщины со дня рождения председателя Организации украинских националистов (б) Степана Бандеры государственным праздником. При этом в самой РФ отмечают юбилеи деятелей времен Советского союза, убивших несметное количество людей.

Подборку из прокремлевских СМИ обнародовали в блоге "Новости Кафки" в Twitter. Блогер отметил, что в России чиновники поздравляют народ с днями рождения Иосифа Сталина и Феликса Дзержинского, по указаниям которых было уничтожено большое количество жителей СССР и Российской империи.

Twitter "Новости Кафки"

Twitter "Новости Кафки"

"Как можно праздновать день рождения, если он не убил даже сотой доли по сравнению с нашими юбилярами! Это просто унижение", — саркастически подписал скриншоты блогер.

Twitter "Новости Кафки"

Twitter "Новости Кафки"

Twitter "Новости Кафки"

Да, Франц, карантин,

крокодилы,

колючка под напряжением

и минные поля на границах...

Это эбола мозга... 😷☝️ pic.twitter.com/d7qk0LPbwL — Новости Кафки (@Kafka_News) 21 декабря 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, 110-я годовщина со дня рождения Степана Бандеры, которая приходится на 1 января 2019 года, будет официальным праздником в Украине.

Так, Верховная Рада 18 декабря приняла постановление № 9234 о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди них — день рождения лидера и организатора украинского националистического движения на западной Украине.