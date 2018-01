"Это поражение": Трамп выступил с жестким заявлением по революции в Иране

В Иране настало время для перемен, поскольку страна "терпит поражение" на всех уровнях.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Иран проваливается на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, заключенную между ним и администрацией Обамы. Великий иранский народ подвергался репрессиям в течение многих лет", - отметил глава Белого дома.

По его словам, население Ирана страдает от голода и от отсутствия свободы.

"Иранцы хотят еды и свободы. Их лишают не только прав человека, но и богатств Ирана. Настало время для перемен", - добавил американский лидер.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!