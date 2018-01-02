УкрEngРус

"Это поражение": Трамп выступил с жестким заявлением по революции в Иране

6.4тЧитать новость на украинском

В Иране настало время для перемен, поскольку страна "терпит поражение" на всех уровнях.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Иран проваливается на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, заключенную между ним и администрацией Обамы. Великий иранский народ подвергался репрессиям в течение многих лет", - отметил глава Белого дома.

Новости
"Мир через силу": на Западе узнали детали долгожданного решения Трампа по Украине

По его словам, население Ирана страдает от голода и от отсутствия свободы.

"Иранцы хотят еды и свободы. Их лишают не только прав человека, но и богатств Ирана. Настало время для перемен", - добавил американский лидер.

Как сообщал "Обозреватель", 28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке.

В ходе антиправительственных протестов число погибших в столкновениях с правоохранителями выросло до 12 человек.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что народ "имеет право высказывать конструктивную критику, но не разрушать общественную собственность".

Сами протестующие утверждают, что вышли на улицы городов исламской республики, выступая против безработицы, коррупции и засилья религиозных лидеров.

Персона
Дональд Трамп
Место
Иран
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости