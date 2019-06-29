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"Это оскорбление!" Волкер разоблачил ловушку Путина для украинских моряков

11.7тЧитать материал на украинском

Предложение России о передаче захваченных ею украинских моряков Киеву на условиях гарантии, что они продолжат отбывать назначенный российским судом срок в украинской тюрьме, похоже на ловушку.

Такое мнение выразил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, сообщает Рolygraph.info. По его словам, российское "предложение" Украине участвовать в уголовном расследовании в отношении моряков является оскорблением правосудия, поскольку не было никаких оснований для их задержания, также как и оскорблением ООН и суверенитета Украины.

"Россия не предлагала освободить захваченных ею украинских моряков. Это была ловушка", – подчеркнул Волкер.

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"Это оскорбление!" Волкер разоблачил ловушку Путина для украинских моряков

Это утверждение он также повторил в своем Twitter.

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Тема
Обострение в Азовском море
Место
Украина
Теги
пленные морякиКерченский пролив
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
А что, этого Волкера опять из психушки выпустили?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Кастрюлям не нужны дома моряки,иначе не будет причин скакать во всяких там ПАСЕ
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Два простых вывода из всей истории. 1. Рашка как и всегда играет не честно. Шулер он и есть шулер и никогда ни при каких обстоятельствах с ним нельзя садиться играть за один стол. Только канделябром по зубам. 2. Надежда нации Зё - показал, что он просто обычная лошара, которая не понимает в каком кресле оказался, что в этом кресле нужно делать и каким образом. Пусть будет стыдно тем 72%, кто за него голосовал.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Подвесов Торсион, почему тогда моряков не отпустили по решению трибунала? Отпускайте моряков и открывайте еще хоть 100 уголовных дел
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Подвесов Торсион, Из медицинской энциклопедии: "Вечному лузеру без головного мозга всегда всё не так."
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