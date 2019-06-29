"Это оскорбление!" Волкер разоблачил ловушку Путина для украинских моряков

Предложение России о передаче захваченных ею украинских моряков Киеву на условиях гарантии, что они продолжат отбывать назначенный российским судом срок в украинской тюрьме, похоже на ловушку.

Такое мнение выразил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, сообщает Рolygraph.info. По его словам, российское "предложение" Украине участвовать в уголовном расследовании в отношении моряков является оскорблением правосудия, поскольку не было никаких оснований для их задержания, также как и оскорблением ООН и суверенитета Украины.

"Россия не предлагала освободить захваченных ею украинских моряков. Это была ловушка", – подчеркнул Волкер.

Это утверждение он также повторил в своем Twitter.

"Russia Did Not Offer to Free Ukrainian Sailors it Captured." It's "offer” was an affront to justice, since there was no basis to detain them in the first place, as well as an affront to the 🇺🇳 and Ukrainian sovereignty.



It was a trap.



Read more: https://t.co/ZzYrKUCNjp — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 28 июня 2019 г.

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