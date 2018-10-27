''Это опасно!'' Украинцев встревожил новый союзник России на Донбассе

В случае, если Беларусь и вправду вмешается в конфликт на Донбассе, Россия получит нового союзника.

Такие опасения выразили украинцы. Согласно результатам соответствующего опроса, такого мнения придерживаются 52% респондентов.

Вопрос звучал так: "Беларусь готова включиться в конфликт на Донбассе: чего ждать?". Большинство увидело в действиях Александра Лукашенко опасность.

Еще 41% опрошенных считают, что ничего не изменится. И лишь 7% уверенны, вмешательство Беларуси поможет установить мир.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко обращался на "ты" к президенту Украины Петру Порошенко во время брифинга в Гомеле.