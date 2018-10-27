МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

''Это опасно!'' Украинцев встревожил новый союзник России на Донбассе

8.5тЧитать материал на украинском

В случае, если Беларусь и вправду вмешается в конфликт на Донбассе, Россия получит нового союзника.

Такие опасения выразили украинцы. Согласно результатам соответствующего опроса, такого мнения придерживаются 52% респондентов.

Вопрос звучал так: "Беларусь готова включиться в конфликт на Донбассе: чего ждать?". Большинство увидело в действиях Александра Лукашенко опасность.

Новости
''Рассчитывайте на нас!'' Порошенко предупредил Беларусь об угрозе из России

Еще 41% опрошенных считают, что ничего не изменится. И лишь 7% уверенны, вмешательство Беларуси поможет установить мир.

''Это опасно!'' Украинцев встревожил новый союзник России на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко обращался на "ты" к президенту Украины Петру Порошенко во время брифинга в Гомеле.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
5
Смешно
4
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги