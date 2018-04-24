"Это неуместно": у Путина не увидели "Майдана" в Армении

Сравнивать ситуацию в Армении, где акции протеста привели к отставке правительства, и Майдан в Украине 2014 года – "неуместно".

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российский пропагандистский Life.

"Не стал бы проводить параллель, так как ситуация совсем разная. И вряд ли можно проводить прямые параллели. Конечно же, всё ещё предстоит анализировать эту ситуацию. Мы внимательно наблюдаем, но сейчас могу сказать, что проводить какие-то ассоциации с Украиной неуместно", — пояснил представитель Кремля.

Как сообщал "Обозреватель", Армению предупредили о военной угрозе РФ по украинскому сценарию.