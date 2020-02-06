"Это неприемлемо!" В Европе призвали наказать Apple за "российский" Крым

В Европарламенте вновь вспомнили ситуацию с обозначением Крыма российской территорией в приложениях Apple, назвав действия корпорации неприемлемыми.
С таким заявлением выступил депутат ЕП от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Он направил в Еврокомиссию соответствующий запрос с требованием предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем, сообщает RT.
"Недавно транснациональная компания Apple, руководствуясь российским законодательством, в своих приложениях "Погода" и "Карты" стала при обращении из России обозначать Крым как российскую территорию. Этот шаг неприемлем и чреват повторением в других странах с недемократическими режимами", – говорится в документе.
Депутат ЕП считает неприемлемым обозначение Крыма российским в сервисах Apple
Европарламентарий также поинтересовался, какие механизмы может задействовать Европейский Союз для воздействия на корпорации, нарушающие нормы ЕС и в общем международного права.
"Если транснациональные корпорации, зарегистрированные в ЕС, или корпорации, располагающие филиалами на его территории, нарушают нормы Евросоюза и международного права и соблюдают при этом сомнительные законы некой третьей страны, как в случае с Apple в России, какими механизмами располагает ЕС для оценки их деятельности и предотвращения нарушения с их стороны норм ЕС и международного права?" – обратился Ауштрявичюс к Еврокомиссии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Apple решение назвать Крым российским аргументировали тем, что компания не хотела сталкиваться с претензиями Москвы.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко жестко отреагировал на решение компании Apple сменить территориальную принадлежность незаконно аннексированного Крыма на российскую.
Российский журналист Александр Кушнарь заявил, что официальные власти США, где находятся главные офисы компаний-гигантов Google, Facebook и Apple, должны запретить им "признавать" аннексию Крыма, работая на территории России, и принимать ее точку зрения на военные преступления в мире.
В Apple оправдались за скандал с "российским" Крымом, заявив, что указали на своих картах оккупированный полуостров как часть России только для пользователей из РФ.
После скандала, разгоревшегося вокруг американской компании Apple, в соцсетях начался флешмоб.
В сети запустили антирекламу корпорации Apple, которая признала незаконно аннексированный Крым частью России.
Позже Apple вновь угодила в скандал с "русским миром" в Украине. Так, на официальном сайте американской компании возле флага Украины указывается регион Россия.
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