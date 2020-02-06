"Это неприемлемо!" В Европе призвали наказать Apple за "российский" Крым

В Европарламенте вновь вспомнили ситуацию с обозначением Крыма российской территорией в приложениях Apple, назвав действия корпорации неприемлемыми.

С таким заявлением выступил депутат ЕП от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Он направил в Еврокомиссию соответствующий запрос с требованием предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем, сообщает RT.

"Недавно транснациональная компания Apple, руководствуясь российским законодательством, в своих приложениях "Погода" и "Карты" стала при обращении из России обозначать Крым как российскую территорию. Этот шаг неприемлем и чреват повторением в других странах с недемократическими режимами", – говорится в документе.

Депутат ЕП считает неприемлемым обозначение Крыма российским в сервисах Apple

Европарламентарий также поинтересовался, какие механизмы может задействовать Европейский Союз для воздействия на корпорации, нарушающие нормы ЕС и в общем международного права.

"Если транснациональные корпорации, зарегистрированные в ЕС, или корпорации, располагающие филиалами на его территории, нарушают нормы Евросоюза и международного права и соблюдают при этом сомнительные законы некой третьей страны, как в случае с Apple в России, какими механизмами располагает ЕС для оценки их деятельности и предотвращения нарушения с их стороны норм ЕС и международного права?" – обратился Ауштрявичюс к Еврокомиссии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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