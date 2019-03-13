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"Имеете право": Боровой призвал Украину потребовать часть территорий РФ

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Эстония имеет право требовать у России вернуть отобранный Ивангород в Ленинградской области и часть Псковской области, которые ранее входили в состав Эстонской РСР.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил российский оппозиционный политик и предприниматель Константин Боровой. По его мнению, после аннексии Крыма, любое государство, чьи территории были оккупированы СССР или РФ, может предъявить свои территориальные претензии.

"Фактически Россия предложила считать недействительным соглашение о нерушимости европейских границ (Хельсинские соглашения – Ред.). Это начало процесса, и РФ, по существу, спровоцировала пересмотр собственных границ. Она показала, что эта тема не только допустима, но и необходима", – говорит россиянин.

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Боровой не удивлен желанию многих стран восстановить свои границы, которые ранее перекроил Советский Союз, а за тем и Россия. Российский политик уверен, что Украина тоже должна выдвинуть свои претензии на часть территорий, которые были захвачены СССР.

"Имеете право": Боровой призвал Украину потребовать часть территорий РФ

Крым.Реалии

"Все ссылаются на акт по передаче Крыма, но ведь в то же самое время был акт о передаче части территорий Украины России. Но российская власть не должна поднимать вопрос о справедливости для Украины, об этом должна говорить сама Украина. К сожалению, сейчас некогда решать эти вопросы, у вас выборы. Но будем надеется, что следующий президент, который будет посмелее, он поставит этот вопрос", – сказал он.

По мнению россиянина, это очень интересный и правильный дипломатический шаг, и это в интересах Украины и других государств, которые окружает империя.

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"На месте дипломатов Украины и других стран, я бы обратился к Хельсинскому соглашению о нерушимости границ. Пора этот вопрос поднимать", – заявил Боровой.

Напомним, что 16 марта 2014 года Российская Федерация незаконно провела референдум на территории АР Крым о присоединении полуострова к России, и в последствии аннексировала часть украинской территории.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ранее в Финляндии потребовали у России вернуть территории, которые были переданы ей после Второй мировой войны.

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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ну, каждый имеет право что-то требовать. Боровой тоже вон все время что-то требует. Кому это мешает?
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Юг Руси
Юг Руси
Не знаю как на счёт "права", но возможностей "забрать" эти территории, имеют не только лишь все, а никто не имеет )
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Савченко Александр
Савченко Александр
Сперва советовал Саакашвили. Оказался козлом ! Теперь советует Боровой. Кем окажется через месяц ?
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