''Это не сатана'': американцев озадачила загадочная дыра в земле, извергающая пламя

Власти американского штата Арканзас озадачены загадочной дырой в земле, которая внезапно извергла пламя.

Как сообщает Arkansas Online, это случилось 17 сентября в Мидвэй в округе Бакстер, который находится на границе штатов Арканзас и Миссури.

Пламя над дырой было видно в течение 40 минут на высоте 3,6 метра. Чем именно оно было вызвано, пока неизвестно. Следствие установило, что метан или воспламеняющиеся породы не имеют отношения к данному инциденту.

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"Мы также полагаем, что это точно не сатана. Он здесь не ходил и не вонзал свои вилы в землю, чтобы из той дыры начало валить пламя", — пошутили в Штатах.

Загадочная дыра в земле Ethan Forhetz / Facebook

На этом участке также не проходят топливные или коммунальные магистрали, что исключает еще одну версию возгорания. Эксперты взяли образцы почвы для изучения.

Загадочная дыра в земле Ethan Forhetz / Facebook

Геологи предположили, что дыру могло выкопать животное, поскольку тоннель в горизонтальном направлении расширяется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали несколько вариантов "конца света" для Земли.