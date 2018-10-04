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''Это не сатана'': американцев озадачила загадочная дыра в земле, извергающая пламя

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Власти американского штата Арканзас озадачены загадочной дырой в земле, которая внезапно извергла пламя.

Как сообщает Arkansas Online, это случилось 17 сентября в Мидвэй в округе Бакстер, который находится на границе штатов Арканзас и Миссури.

Пламя над дырой было видно в течение 40 минут на высоте 3,6 метра. Чем именно оно было вызвано, пока неизвестно. Следствие установило, что метан или воспламеняющиеся породы не имеют отношения к данному инциденту.

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"Мы также полагаем, что это точно не сатана. Он здесь не ходил и не вонзал свои вилы в землю, чтобы из той дыры начало валить пламя", — пошутили в Штатах.

Загадочная дыра в земле

Загадочная дыра в земле

Ethan Forhetz / Facebook

На этом участке также не проходят топливные или коммунальные магистрали, что исключает еще одну версию возгорания. Эксперты взяли образцы почвы для изучения.

Загадочная дыра в земле

Загадочная дыра в земле

Ethan Forhetz / Facebook

Геологи предположили, что дыру могло выкопать животное, поскольку тоннель в горизонтальном направлении расширяется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали несколько вариантов "конца света" для Земли.

Место
США
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
" За Русь - усрусь !!!" проорал кацап и вырыл в земле дыру с расширением в горизонтальном направлении. Там, в этом расширении. и сидит кацап, собирая силы для своего очередного высера
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Вот так выглядит мокшанский пукан)))))
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