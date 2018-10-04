''Это не сатана'': американцев озадачила загадочная дыра в земле, извергающая пламя

Власти американского штата Арканзас озадачены загадочной дырой в земле, которая внезапно извергла пламя.
Как сообщает Arkansas Online, это случилось 17 сентября в Мидвэй в округе Бакстер, который находится на границе штатов Арканзас и Миссури.
Пламя над дырой было видно в течение 40 минут на высоте 3,6 метра. Чем именно оно было вызвано, пока неизвестно. Следствие установило, что метан или воспламеняющиеся породы не имеют отношения к данному инциденту.
"Мы также полагаем, что это точно не сатана. Он здесь не ходил и не вонзал свои вилы в землю, чтобы из той дыры начало валить пламя", — пошутили в Штатах.
Загадочная дыра в земле
Ethan Forhetz / Facebook
На этом участке также не проходят топливные или коммунальные магистрали, что исключает еще одну версию возгорания. Эксперты взяли образцы почвы для изучения.
Загадочная дыра в земле
Ethan Forhetz / Facebook
Геологи предположили, что дыру могло выкопать животное, поскольку тоннель в горизонтальном направлении расширяется.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали несколько вариантов "конца света" для Земли.