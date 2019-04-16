Пожар в соборе Парижской Богоматери: архитектор оценил разрушения

Разрушения в результате пожара в соборе Парижской Богоматери не катастрофичны, более того, это событие способствовало популяризации исторического памятника.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал заслуженный архитектор Украины, член Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Юрий Лосицкий: "Как по мне, потери не катастрофичные. Это событие привлечет внимание к собору и сделает его еще более известным, чем раньше. Таким образом сооружение даже популяризируется".

Пожар в соборе Парижской Богоматери

Архитектор объясняет, что безвозвратных потерь при пожаре в соборе удалось избежать, и памятник будет отстроен, хотя на это нужно время.

"Восстановление не будет идти очень быстро, нужно собрать ученых, сделать несколько вариантов воспроизведения и потихоньку их делать, принять все меры для сохранения памятной ценности. Я думаю, что реконструкция собора растянется на долгое время", – говорит Лосицкий.

О причинах чрезвычайного происшествия архитектор говорит осторожно, хотя не исключает, что пожар возник из-ремонтных работ.

"Очень трудно сейчас что-то сказать. Видно, что там проводили ремонтные работы, стояли строительные леса и пожар возник на крыше, где есть деревянные конструкции за сводами. Как она возникла, сейчас мы не можем судить", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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