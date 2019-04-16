Пожар в соборе Парижской Богоматери: архитектор оценил разрушения

Разрушения в результате пожара в соборе Парижской Богоматери не катастрофичны, более того, это событие способствовало популяризации исторического памятника.
Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал заслуженный архитектор Украины, член Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Юрий Лосицкий: "Как по мне, потери не катастрофичные. Это событие привлечет внимание к собору и сделает его еще более известным, чем раньше. Таким образом сооружение даже популяризируется".
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Архитектор объясняет, что безвозвратных потерь при пожаре в соборе удалось избежать, и памятник будет отстроен, хотя на это нужно время.
"Восстановление не будет идти очень быстро, нужно собрать ученых, сделать несколько вариантов воспроизведения и потихоньку их делать, принять все меры для сохранения памятной ценности. Я думаю, что реконструкция собора растянется на долгое время", – говорит Лосицкий.
О причинах чрезвычайного происшествия архитектор говорит осторожно, хотя не исключает, что пожар возник из-ремонтных работ.
"Очень трудно сейчас что-то сказать. Видно, что там проводили ремонтные работы, стояли строительные леса и пожар возник на крыше, где есть деревянные конструкции за сводами. Как она возникла, сейчас мы не можем судить", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 апреля в знаменитом соборе Парижской Богоматери во Франции вспыхнул пожар.
Появилось видео обрушения шпиля и крыши собора.
Очевидцы опубликовали в сети кадры, на которых запечатлены последствия пожара внутри Нотр-Дама.
Потушить пожар в соборе Парижской Богоматери не удавалось в течение нескольких часов, поскольку его нельзя было заливать большим количеством воды. Перепад температур мог привести к разрушению камня, из которого построена церковь.
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