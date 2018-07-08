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ПолитикаЭкономика

"Это не человек!" Российский режиссер шокировал жестким заявлением о Путине

6.6тЧитать новость на украинском

Российский режиссер Виталий Манский считает, что президент РФ Владимир Путин уже не является человеком и не имеет власти.

"Это уже не человек, так сказать, из плоти и крови. Это некий дракон. Шварцевский дракон, которого даже Путин сам персонально победить не может. То есть в принципе у Путина уже как такового, на мой взгляд, власти нет", - сказал он в интервью "Настоящему времени".

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Режиссер уверен, что однажды Путин проснется и поймет, как много ошибок он совершил, но будет поздно.

"Он не сможет победить Путина, вот этого дракона, который правит Россией и, к сожалению, будет править еще очень долго. Вот это самое прискорбное", - подытожил Манский.

Отметим, Виталий Манский получил главный приз документального конкурса в Карловых Варах за фильм "Свидетели Путина" о начале политической карьеры действующего российского лидера.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский режиссер Александр Сокуров обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой способствовать освобождению из тюрьмы режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается в российской тюрьме.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
Россия
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Ильченко София
Ильченко София
В Украине давно сомнений нет, что это монстр-садист,но кацапская биомасса рабов, которой управляет это маленькое, убогое,ботоксное недосущество,зачатая и рожденная в пьяном угаре,так ничего и не поняла, продолжая терпеть и исполнять его шизофренические сны, воюя и убивая людей.Вражины кацапские!Оно же настолько ущербное, что даже наворованные триллионы у вас, рабского биомусора,самооценку ему не повысили.Было гопником из питерской подворотни, стало главным садистом-педофилом кремлевского опг озеро.Фуууууууу))))))))))нечисть опущенная!
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Ну поражаюсь я этим кацапам. Сами этого пуйла вырастили выкормили, взлелеяли. А теперь вопят что оно не человек. А сами то вы, кацапы, кто будете ? К каким рептилиям себя относите ?????
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Прохоренко Анатолий
Прохоренко Анатолий
Малое плешивое чудовище, вскормленное на гниющей бьідломассе.
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