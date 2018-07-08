"Это не человек!" Российский режиссер шокировал жестким заявлением о Путине

Российский режиссер Виталий Манский считает, что президент РФ Владимир Путин уже не является человеком и не имеет власти.

"Это уже не человек, так сказать, из плоти и крови. Это некий дракон. Шварцевский дракон, которого даже Путин сам персонально победить не может. То есть в принципе у Путина уже как такового, на мой взгляд, власти нет", - сказал он в интервью "Настоящему времени".

Режиссер уверен, что однажды Путин проснется и поймет, как много ошибок он совершил, но будет поздно.

"Он не сможет победить Путина, вот этого дракона, который правит Россией и, к сожалению, будет править еще очень долго. Вот это самое прискорбное", - подытожил Манский.

Отметим, Виталий Манский получил главный приз документального конкурса в Карловых Варах за фильм "Свидетели Путина" о начале политической карьеры действующего российского лидера.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский режиссер Александр Сокуров обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой способствовать освобождению из тюрьмы режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается в российской тюрьме.