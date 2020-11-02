Это наша Европа, мы не сдадимся, – Макрон отреагировал на массовый теракт в Вене

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на массовый теракт в столице Австрии Вене, который произошел в понедельник, 2 ноября.

Спустя несколько часов после трагедии Макрон написал в Twitter, что "мы, французы, разделяем шок и горе австрийского народа, который накрыло сегодня вечером нападение в самом центре их столицы Вены".

"После Франции нападению подвергается дружественная страна. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы не сдадимся", – заявил Макрон.

Макрон отреагировал на теракт в Вене.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно во французском Лионе возле греческой православной церкви произошла стрельба, в результате чего ранение получил священник. Несколькими днями ранее в Ницце мужчина с ножом убил трех человек.