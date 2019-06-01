"Это может быть Украина!" Малайзия сделала скандальное заявление о сбитом на Донбассе МН17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что руководство этой страны усомнилось в том, что именно Россия сбила Boeing-777 на Донбассе.

Такое высказывание было озвучено японский журналистам, пишет Malay Mail. Кроме того, он потребовал предоставить серьезные доказательства вины Москвы. Малайзия, с его слов, не уверена, что ракета была запущена Россией. При этом озвучены предположения о причастности Киева.

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, является ракетой российского типа, но она также могла быть изготовлена в Украине", – сказал малайзийский премьер.

Крушение МН17 на Донбассе "Пятый канал"

"Нужны серьезные доказательства, которые бы показали, что ее выпустили россияне. Это могут быть украинские "повстанцы", это может быть украинское правительство, потому что они тоже имеют такую же ракету", – сказал Махатхир Мохамад.

Он утверждает, что российское правительство –"очень дисциплинировано", и оно не могло допустить такого.

На заявления Махатхира Мохамада уже отреагировали в мире. В частности, министерство иностранных дел Нидерландов попросили объясниться по этому поводу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет. Однако, по данным Bellingcat, непосредственную ответственность за организацию операции нес отставной российский офицер Сергей Дубинский.

Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.

Россия обвинила Нидерланды в попытке скрыть факты расследования крушения малайзийского "Боинга" МН17.

В России подтвердили готовность сесть за стол переговоров с Нидерландами относительно вопроса о признании ответственности за крушение MH17 над Донбассом. При этом в России в очередной раз попытались снять с себя ответственность за трагедию.

В марте 2019 года Нидерланды, Австралия и Россия провели трехсторонние консультации. Обсуждался вопрос о признании ответственности за крушение Boeing MH17 в 2014 году над Донбассом.

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