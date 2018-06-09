"Это моя земля!" В Грузии до полусмерти избили россиянина

В субботу, 9 июня, на курорте в грузинском Гудаури группа из нескольких десятков человек избила российского пилота Федора Челышева.

Инцидент произошел на старте, откуда летают парапланы, написал в своем Facebook Радик Мамедов.

"30 человек местных жителей, под соусом "это моя земля, уезжай домой", избили почти до смерти русского пилота Челышева Федора. Били ногами, камнями, по голове и по всему телу. У Федора тяжелое сотрясение мозга, сломан нос, разломана машина", - написал он, отметив, что избиение сопровождалось матами и угрозами.

По словам Мамедова, полиция, которая прибыла на вызов, ничего не смогла сделать.

Он подчеркнул, что активисты будут добиваться максимального наказания для виновных.

Позже в комментарии под постом Мамедова избитый российский пилот написал, что с ним все нормально.

"Чуваки я норм. Пока в больнице, но не так всё плохо. Голова, нос, спина, почки возможно", - сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 3 июня избили журналиста телеканала НТВ Егора Погорелова.