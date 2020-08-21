Это месть, достойная Сталина, и она вызвана страхом, – британский политолог об отравлении Навального

Возможное "отравление" Кремлем российского оппозиционера Алексея Навального связано с беспокойством Путина по поводу грядущих в РФ региональных выборов на фоне протестов в Беларуси.

Такое предположение высказал британский политолог Марк Алмонд в Daily Mail. Он назвал "отравление" Навального местью, достойной Сталина.

"Но почему именно сейчас? Зачем Москве устраивать международный скандал вокруг Навального, когда она имеет дело с полномасштабным кризисом в соседней Беларуси?" – задает вопрос Алмонд.

Политолог отметил, что президента РФ Владимира Путина потрясло поведение вроде бы послушного населения Беларуси, которое выступило против диктатора Лукашенко.

"Путин стремится сохранить у власти своего жесткого союзника Лукашенко по одной очень веской причине. Он опасается, что вирус внезапного массового протеста против "пожизненного президента" может распространиться на Россию.

Российский президент ясно дал понять, что готов военным вмешательством "навести порядок" в Беларуси, где – и, без сомнения, по указанию Кремля – Лукашенко обвинил Навального в разжигании протеста", – отметил Алмонд.

Он напомнил, что Навальный, харизматичный основатель Фонда борьбы с коррупцией, сделал себе имя, разоблачая образ жизни, которым наслаждаются назначенцы Путина, и который выходит далеко за рамки их скудных официальных зарплат.

Политолог подчеркнул, что российский оппозиционер блестяще использовал Интернет, чтобы избежать цензуры СМИ, имея ввиду его блог, каналы в Twitter и YouTube.

Все это, по мнению Алмонда, сделало визит Навального в Томск, где вот-вот пройдут региональные выборы, столь чувствительным для Кремля с политической точки зрения.

"Российские регионы беспокойны, отрезаны от Москвы и политиков, которые, кажется, не обращают внимания на их проблемы. В этом политическом климате Навальный выглядит как аутсайдер, который может в одиночку справиться с главой российской волчьей стаи", – написал Алмонд.

По его мнению, в Беларуси Путин увидел, как оппозиционный кандидат и полноправный победитель выборов Светлана Тихановская, мать двоих детей с ограниченным политическим опытом, оказалась способной поднять недовольство избирателей, противостоящих единоличному правлению Лукашенко.

"Считается, что Путин холодный и расчетливый. На практике он использует безрассудные шансы, которые парализуют его противников, потому что они и представить себе не могли, что он делает что-то настолько рискованное.

Вспомните, как в 2014 году он отправил в Крым "зеленых человечков" – российский спецназ.

Искоренение инакомыслия в Беларуси предупредит всех россиян, которые вздумают протестовать на своей родине. А страх всегда делал правителей России безжалостными.

Как говорил Сталин: "Избавьтесь от человека, вы избавитесь от проблемы", – резюмировал Алмонд.

Как сообщал OBOZREVATEL, вероятное отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального может быть связано с предвыборной кампанией. Такое мнение высказала пресс-секретарь созданного Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" Кира Ярмыш. Отмечается, что в некоторых регионах РФ голосование начинается уже 19 сентября.