''Мы влюбились'': Трамп публично признался в жарких чувствах к Ким Чем Ыну

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о "взаимной любви" с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Так, глава Белого дома сообщил, что после обмена письмами с северокорейским лидером они "влюбились друг в друга", передает CNN.

Соответствующее заявление Трамп сделал, выступая в Западной Виргинии. Как отметил президент США, он считает нормальным то, что лидеры стран нравятся друг другу.

"Мы влюбились друг в друга. Нет, правда. Он написал мне красивые письма, прекрасные письма. Мы влюбились", - отметил республиканец. Он также пошутил, что теперь журналисты непременно неправильно истолкуют его слова и назовут их "непрезидентскими".

Президент США также раскритиковал своих оппонентов, обвиняющих его в том, что он жертвует интересами страны в отношениях с КНДР. По его словам, он "не пожертвовал ничем".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в США признались о том, что Дональд Трамп в 2013 году посещал Москву. Там он собирался провести финал конкурса "Мисс Вселенная" и отличился в российской столице развратными выходками.