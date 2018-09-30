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''Мы влюбились'': Трамп публично признался в жарких чувствах к Ким Чем Ыну

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Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о "взаимной любви" с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Так, глава Белого дома сообщил, что после обмена письмами с северокорейским лидером они "влюбились друг в друга", передает CNN.

Соответствующее заявление Трамп сделал, выступая в Западной Виргинии. Как отметил президент США, он считает нормальным то, что лидеры стран нравятся друг другу.

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"Мы влюбились друг в друга. Нет, правда. Он написал мне красивые письма, прекрасные письма. Мы влюбились", - отметил республиканец. Он также пошутил, что теперь журналисты непременно неправильно истолкуют его слова и назовут их "непрезидентскими".

Президент США также раскритиковал своих оппонентов, обвиняющих его в том, что он жертвует интересами страны в отношениях с КНДР. По его словам, он "не пожертвовал ничем".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в США признались о том, что Дональд Трамп в 2013 году посещал Москву. Там он собирался провести финал конкурса "Мисс Вселенная" и отличился в российской столице развратными выходками.

Персоны
Дональд ТрампКим Чен Ын
Место
США
Объекты
политикалюбовь
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