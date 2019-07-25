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"Это ловушка!" В Европе предупредили об угрозе федерализации Украины

1.4т Читать материал на украинском

Заявления о федерализации оккупированных Россией территорий Украины и Молдовы являются ловушкой Кремля.

Об этом заявил представитель Европейской народной партии Радослав Сикорский. Евродепутат отметил, что Москва, таким образом, пытается лишить страны возможности самим определять собственную геостратегическую ориентацию, передает "Укринформ".

Своим заявлением Сикорский поддержал слова премьер-министра Молдовы Маи Санду, которая заявила, что новоизбранное правительство страны отвергает возможность "федерализации" в контексте Приднестровской кризиса.

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"Я был очень рад услышать подтверждение вашего интеллектуального подхода, уважаемая премьер-министр, когда вы говорили об опасности федерализма для Приднестровья. Потому что идея сделать в Приднестровье и на Донбассе контролируемые Россией анклавы является попыткой придать этим анклавам возможность влиять, или даже больше доминировать в геостратегической ориентации целой страны. Вы должны быть хорошо проинформированы об этой ловушке", – подчеркнул евродепутат.

Европарламент

Европарламент

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не допустит федерализации, которую навязывают Украине.

Также украинский журналист Роман Цимбалюк заявил, что никто из других государств, а особенно Россия, не имеет права указывать Украине, каким должно быть ее государственное устройство.

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Персона
Радослав Сикорский
Тег
Россия
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Не нравится федерализация - получите развал страны, процесс пошел.
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