''Это катастрофа!'' Генсек ООН назвал угрозу для человечества

Изменения климата являются самым глобальным риском для всего человечества.

Больше всего под угрозой сфера экономики, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает "Укринформ".

"Важнейший системный риск на ближайшее будущее - это климатический", – отметил он.

Кроме того Гутерреш назвал важные экономические риски:

торговые трения, которые в значительной степени являются политической проблемой;

гораздо более высокие долги, чем были во время предыдущего экономического кризиса, и они мешают странам достигать целей развития;

общая нестабильность на финансовых рынках.

Генсек ООН подчеркнул, что проблема климата, миграции, дигитализации и другие все более тесно между собой переплетаются, они глобальные, но ответы на них все больше "фрагментированы", что ведет к катастрофе.

Антониу Гутерреш

Гутерреш, что глобализация повысила неравенство, как между странами, так и внутри самих стран, а неравенство несет в себе риск потенциальных конфликтов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали, что точка невозврата из-за глобального потепления наступит для Земли в 2060 году.

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