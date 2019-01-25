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''Это катастрофа!'' Генсек ООН назвал угрозу для человечества

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Изменения климата являются самым глобальным риском для всего человечества.

Больше всего под угрозой сфера экономики, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает "Укринформ".

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"Важнейший системный риск на ближайшее будущее - это климатический", – отметил он.

Кроме того Гутерреш назвал важные экономические риски:

  • торговые трения, которые в значительной степени являются политической проблемой;

  • гораздо более высокие долги, чем были во время предыдущего экономического кризиса, и они мешают странам достигать целей развития;

  • общая нестабильность на финансовых рынках.

Генсек ООН подчеркнул, что проблема климата, миграции, дигитализации и другие все более тесно между собой переплетаются, они глобальные, но ответы на них все больше "фрагментированы", что ведет к катастрофе.

Антониу Гутерреш

Антониу Гутерреш

Гутерреш, что глобализация повысила неравенство, как между странами, так и внутри самих стран, а неравенство несет в себе риск потенциальных конфликтов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали, что точка невозврата из-за глобального потепления наступит для Земли в 2060 году.

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