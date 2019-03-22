Это исключено: президент Грузии отказалась говорить на русском языке

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась перейти на русский язык обращаясь к этническим азербайджанцам, живущим на территории страны, по поводу празднования Навруз-байрама.

Она отметила, что людей, которые проживают в Грузии должен объединять язык, но не русский. Об этом сообщает Грузия Online.

"Я не могу говорить с вами на русском языке — это исключено, потому что это и не язык, который нас объединяет. Я могу выучить несколько слов на азербайджанском и сказать вам "Новруз-байрам изинмубарак". И выучу еще больше. Но ваше будущее, будущее молодежи, и наше общее будущее все-таки зависит от того, чтобы мы говорили на одном языке", — сказала она.

При этом Зурабишвили поддержала развитие азербайджанского языка и культуры на территории Грузии.

"Вы продолжали вашу традицию, сохраняли ваш язык, ваши песни, ваши танцы, все это — то богатство Грузии, по отношению к которому у других стран есть маленький изъян, даже зависть, так как они не могут это так, как можем все мы вместе. Так что давайте продолжать это сожительство, укреплять и в будущем быть примерной страной, которая поразит весь мир", — резюмировала президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили победила на выборах главы Грузии в ноябре 2018 года. Она стала первой женщиной-президентом в истории страны.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся