''Это грязища, помесь!'' Журналист назвал главные отличия Украины и России

Российский журналист и писатель Александр Сотник заявил, что между Украиной и Российской Федерацией всегда было много различий, в первую очередь, геополитических.

У граждан государств разный менталитет, написал публицист во время чата на "Главреде".

"Пока из Владивостока доедешь до Москвы… Просто обозначьте расстояние. А приехать в Киев из какого-либо украинского региона — проблем нет. Если что, люди в Украине мобильны, они могут приехать в Киев и устроить там Майдан", — отметил он.

Он подчеркнул, что в Москве коренных жителей практически не осталось, в основном там живут приезжие, которые гонятся за длинным рублем. "И вся политика Москвы заточена именно на то, что 80% денежной массы сосредоточена в этом Вавилоне, в этом раковом анклаве под названием Москва. И в этом страшном "бульоне" варятся приезжие, остатки москвичей, какие-то силовики, какие-то кавказцы, мафия… И все это вместе — это грязища, помесь", — добавил Сотник.

По его мнению, говорить о том, что в российской столице возможен какой-то майдан, не приходится. "Вы о чем? Никакого майдана. Офисные работники? Платят, слава Богу. Перестанут платить, станет страшно жить в Москве — соберут свои пожитки и уедут в свои челябински и урюпински", — сказал журналист.

Писатель заявил, что в РФ в последний раз видел небезразличное гражданское общество 21 сентября 2014 года, когда люди вышли на "Марш мира", организованный Борисом Немцовым.

"Ваш покорный слуга тоже уже не в России. Кто-то уехал, кто-то умер, кого-то убили. Поэтому Россия — не Украина, нет… Более того, Украина открыто говорит: "Да, мы воюем." Спросите у среднестатистического россиянина, воюющая ли страна Россия. В ответ вы услышите "нет". А с Украиной? "Да нас там нет!". А Сирия? "Мы просто бомбим". Поэтому Украина — не Россия", — утверждает Сотник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты заявили, что митинги в РФ слишком малочисленны, чтобы привести к радикальным изменениям и смене власти.