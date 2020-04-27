Это еще не конец: ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии COVID-19

Кирилл Лютый Мир 19:59, 27.04.2020 Обновлено: 08:05, 28.04.2020

Пандемия коронавируса COVID-19 в мире все еще далека от завершения.

Об этом на брифинге в понедельник, 27 апреля, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он выразил обеспокоенность тем, что количество новых случаев заражения продолжает расти в странах Африки, Восточной Европы, Латинской Америки и некоторых азиатских странах.

"Мы по-прежнему настоятельно призываем страны находить, изолировать, тестировать и обрабатывать все случаи и отслеживать каждый контакт, чтобы обеспечить продолжение снижающихся тенденций… Пандемия еще далека от завершения", – сказал Гебрейесус.

По его словам, во многих странах статистические данные являются заниженными из-за низкого уровня тестирования населения.

Тедрос Аданом Гебрейесус

Как писал OBOZREVATEL, в мире коронавирусом заболели уже более 3 миллионов человек во всем мире. Зафиксировано более 200 тысяч летальных случаев. При этом во многих странах Европы ситуация резко улучшилась, там делают первые шаги по смягчению карантина.

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