''Это было смешно'': Россия развеселила США имитацией новой ракеты

Демонстрация российской крылатой ракеты 9М729 23 января является имитацией, риторикой и пропагандой.

Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон в интервью DW. По ее словам, у присутствовавших на этом мероприятии не было возможности задавать вопросы.

"Это было просто смешно", — сказала она, добавив, что демонстрация ракеты в статике не является доказательством того, что дальность полета 9М729 соответствует Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Крылатую ракету наземного базирования 9М729 Москва продемонстрировала иностранным военным атташе 23 января. США сразу же заявили, что она нарушает ДРСМД.

RT

Она была создана екатеринбургским конструкторским бюро "Новатор" на основе 9М728 для комплекса "Искандер". Россияне утверждают, что дальность якобы составляет 480 километров, что дозволяется соглашениями ДРСМД.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская разведка заявила, что Россия тайно провела успешное испытание противоспутниковой ракеты, выпущенной из новой системы ПРО "Нудоль".

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