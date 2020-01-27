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28 января • обновлено в 01:52
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"Это было безумие!" В США в авто выпустили 30 пуль: четверо раненых

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В городе Бриджпорт штата Коннектикут на востоке США неизвестные открыли огонь возле здания суда.

В результате ранения получили четыре человека. Об этом пишет местное издание АР (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам одного из свидетелей, нападавшие сделали около 30 выстрелов.

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Стрельба в США

Стрельба в США

АР

"Одна машина просто подъехала к другой и начала стрелять. Это было безумие", – рассказал очевидец.

Как сообщают местные власти, все потерпевшие находились в припаркованном автомобиле, когда из внедорожника, который проезжал мимо, открыли огонь. Трое пассажиров вышли из машины, чтобы укрыться в здании суда. Водитель остался внутри и также получил ранения.

Всех пострадавших госпитализировали с легкими травмами. Их жизням ничего не угрожает.

Стрельба в США

Стрельба в США

АР

Стрельба в США

Стрельба в США

АР

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Алабаме (США) в городе Скоттсборо загорелись лодки на причале озера Гантерсвилль. В пожаре погибли по меньшей мере восемь человек.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
США
Тег
стрельба
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