Доброго времени суток всем Друзьям. Об основных новостях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели.

Небольшое предисловие. Восприятие текущих событий СМИ и людьми в разных странах отличается. В зависимости от того, что ощущается как главное, судьбоносное, сенсационное, просто интересное. Вероятно во многих странах, скажем, Всемирный экономический форум в Давосе был в последние дни в центре внимания. Вполне возможно, что ведущие американские СМИ тоже собирались освещать форум, как наиболее важное или во всяком случае одно из наиболее важных событий, тем более, что в нем впервые за последние 20 лет участвовал американский президент. Все ведущие телеканалы, например, были представлены в Давосе несколькими корреспондентами. Но в США произошли как минимум два события, совершенно затмившие форум в Давосе, и сообщения оттуда находились на периферии новостей, в тени того, что в буквальном переводе с английского имело эффект разорвавшейся бомбы. А эффект этот имели два события, на которых остановимся подробнее.

- В четверг газета Нью-Йорк Таймс сообщила со ссылкой на четыре независимых источника из Белого Дома, что в июне 2017 года Трамп очень настойчиво добивался увольнения спецпрокурора Роберта Мюллера. Позднее в тот же день эта информация была независимо от газеты подтверждена со ссылкой на источники в Белом Доме сайтом NBC News и телеканалами группы NBC. Президент в пятницу в Давосе в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию, только бросил журналистам на ходу, что это "fake news". Иначе комментировали это сообщение пресс-служба Белого Дома и руководитель адвокатской команды Трампа Тай Кобб. Они не стали отрицать, что президент собирался в июне уволить Мюллера. Правда и не подтверждали этого. Но заявили, что в настоящее время Белый Дом всецело сотрудничает со спецпрокурором и что никаких планов его увольнения не существует.

История же состоит в следующем. Роберт Мюллер, бывший директор ФБР (2001-2013), был назначен зам. генпрокурора Родом Розенстайном специальным прокурором по расследованию уголовного дела о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году и возможных связанных с этим других преступлений 17 мая 2017 года. Почему именно таким образом был назначен спецпрокурор? Право назначить спецпрокурора для расследования дел особой важности, в которых могут быть замешаны первые лица государства или высокопоставленные сотрудники администрации, имеет генеральный прокурор. Но генпрокурор Джефф Сешанс в марте 2017 года взял самоотвод от процессуального руководства любыми роасследованиями, связанными с Рашагейтом, поскольку встречался как минимум дважды во время предвыборной кампании с российским послом Кисляком и был очень активным деятелем предвыборного штаба Трампа. Поэтому право назначить спецпрокурора по расследованию Рашагейта перешло к зам. генпрокурора Роду Розенстайну.

Соответственно, Розенстайн осуществляет и надзор за расследованием, проводимым спецпрокурором, и до тех пор, пока генпрокурором является Сешанс, Розенстайн - единственный имеет право уволить спецпрокурора. Нужно сказать, что Род Розенстайн – профессиональный и высококвалифицированный юрист, пользующийся уважением. Он республиканец, но не является политическим деятелем. Он был назначен заместителем генпрокурора президентом, очевидно, по рекомендации людей, причастных к истеблишменту республиканской партии, и практически единогласно утвержден Сенатом.

Новости Катастрофические последствия для президентства Трампа

Так вот, Трамп потребовал от главного юридического советника Белого Дома Дона Макгена, чтобы он в свою очередь потребовал от зам. генпрокурора Рода Розенстайна уволить Роберта Мюллера под предлогом, якобы конфликта интересов, заключавшегося в том, что много лет назад Мюллер был членом трамповского гольфклуба, из которого вышел в связи со спором о размере членского взноса, а также в том, что Мюллер работал в юридической фирме, представлявшей интересы Джареда Кушнера (хотя было известно, что Мюллер не имел никакого отношения к Кушнеру), а также в том, что Мюллер рассматривался как кандидат на пост директора ФБР после увольнения Коми и только за день до назначения спецпрокурором проходил интервью в связи с этим. Дон Макген категорически отказался выполнить указание Трампа, пригрозив подать в отставку и, заявив, что увольнение Мюллера будет иметь катастрофические последствия для президентства Трампа. Нужно отметить, что Макген – также, как и Розенстайн, - профессиональный юрист, работавший, в частности, в Национальном комитете республиканской партии и скорее всего попавший на работу в Белый Дом по рекомендации республиканского истеблишмента.

Восстанавливая теперь события, происходившие в июне, легко проследить, что Трамп постоянно твитил и говорил тогда о том, что у Мюллера конфликты интересов. На прямой вопрос о том, не собирается ли он уволить Мюллера и что является "красной чертой" в расследовании, отвечал: "Посмотрим, что будет происходить", а чертой в интервью той же Нью-Йорк Таймс называл расследование Мюллером финансов, его и членов его семьи. По-видимому, Трампу советовал уволить Мюллера или поддерживал эту идею президента его бывший главный личный адвокат Марк Касовиц, занимавший с самого начала непримиримую позицию по отношению к спецпркурору. Риторика Трампа по отношению к Мюллеру изменилась, когда его главным адвокатом по Рашагейту стал Тай Кобб, подчеркивающий постоянно, что Белый Дом всемерно сотрудничает с расследованием.

Новости Как Трамп зарабатывал на российских олигархах

- По словам источников Нью-Йорк Таймс, Мюллеру известно о попытке президента его уволить из показаний сотрудников Белого Дома, допрошенных в качестве свидетелей. В связи с этим возникает очень любопытная коллизия, которой также уделяется очень большое внимание всеми ведущими американскими СМИ. Еще на прошлой неделе сообщалось, что спецпрокурор Мюллер собирается задать вопросы Трампу. Встречаясь с журналистами перед отлетом в Давос (редкое событие для президента, который избегает прямых встреч с прессой, и за год пребывания в белом Доме провел всего одну пресс-конференцию, не считая протокольных совместных пресс-конференций с главами иностранных государств), Трамп заявил, что готов дать спецпрокурору показания под присягой. Адвокат Тай Кобб тут же буквально дезавуировал заявление президента, заявив, что Трамп сделал свое заявление в спешке и что формат беседы Мюллера с Трампом, как и время и место такой беседы пока не определены. Нужно сделать разъяснение, что единственный формат дачи показаний под присягой в контексте данного расследования – это дача показаний перед большим жюри присяжных. Такой формат исключает присутствие адвокатов во время дачи показаний.

Как считают все комментаторы, для президента, который очень часто делает ложные и необдуманные заявления, такой формат означает практически неизбежную дачу ложных показаний под присягой, что является уголовно наказуемым преступлением. Но дело в том, что в случае дачи показаний президентом спецпрокурору и его следователям без участия большого жюри, если президент даст ложный ответ на любой вопрос, это тоже будет являться уголовно наказуемым преступлением – дачей ложных показаний федеральным следователям. В качестве примера, что может произойти во время беседы Трампа с Мюллером и его следователями без участия большого жюри и без присяги, ряд комментаторов приводят пример, показывающий, что на самом деле президент может оказаться в положении цугцванга в шахматах (отсутствия полезных ходов). Роберт Мюллер может спросить Дональда Трампа: "Верно ли, что вы собирались в июне 2017 года меня уволить?". Если президент ответит "нет", то это будет дачей ложных показаний федеральным следователям (если у Мюллера есть убедительные свидетельства того, что верно противоположное). А если ответит "да", то это будет означать по крайней мере намерение совершить другое тяжкое преступление, называемое "препятствованием правосудию", что включает в себя согласно определению уголовного кодекса и препятствование расследованию.

Ни Трамп, ни его адвокаты, ни кто-либо еще не знают, что известно Мюллеру, какие документы и свидетельства уже имеются в его распоряжении, кто и какие показания давал спецпрокурору и его следователям. Очевидно, что спецпрокурор хочет встретиться с президентом не для того, чтобы прояснить для себя те или иные вещи, а для того как раз, чтобы получить от президента ответы, либо подтверждающие уже доказанные следствием факты, либо эти факты отрицающие, но являющиеся в таком случае ложными показаниями. Но, как уже говорилось выше, и правдивые показания по определенным вопросам могут означать фактическое признание президентом своей вины. Вот именно все эти нюансы и определяют то, что с вечера четверга и вот уже до позднего вечера субботы все это является абсолютно превалирующей темой в эфире основных телеканалов и во всех ведущих газетах.

- Другой очень существенной темой является самая серьезная из имевших место до сих пор попытка группы тринадцати республиканских конгрессменов во главе с председателем комитета по разведке Палата Представителей Дэвином Нуньесом дискредитировать расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, а также дискредитировать ФБР. К ним присоединился председатель сенатского комитета по внутренней безопасности республиканец Рон Джонсон. Эта новость обсуждается и в газетах и на всех телеканалах.

Республикансие конгрессмены составили меморандум, в котором, в частности, обвиняют ФБР в незаконном получении разрешения суда на слежку за внешнеполитическим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем. Якобы это разрешение было получено на основании досье Кристофера Стила, которое как считают упомянутые конгрессмены, инспирировано демократами. И поэтому по их мнению, ФБР находилось и находится в сговоре с демократической партией и, следовательно, коррумпировано со всеми вытекающими последствиями, заключающимися в том, что расследование нужно закрыть. Составившие досье республиканские конгрессмены настаивают на ознакомлении с ним президента, часть из них настаивают на его публикации.

Помощник генерального прокурора Стивен Бойд предпринял 24 января довольно беспрецедентный шаг, направив Дэвину Нуньесу письмо, официально обнародованное на сайте министерства юстиции. В письме говорится, что республиканцы, составившие меморандум, использовали в нем совершенно секретные данные, которые министерство юстиции предоставило в распоряжение исключительно председателя Нуньеса и его заместителя демократа Адама Шиффа. Публикация меморандума, в котором цитируется секретная информация, может нанести разрушительный ущерб национальной безопасности США и подорвать сотрудничество американских спецслужб со спецслужбами стран-союзников (в этой связи следует вспомнить, что о встречах Пейджа с российскими представителями в Европе, как ранее сообщалось, ФБР получило информацию от союзных спецслужб). Тем не менее, уже в ближайшую среду республиканцы из комитета по разведке Палаты Представителей собираются проголосовать за публикацию их меморандума.

С другой стороны атакует спецпрокурора Мюллера республиканский сенатор Джносон. Поводом для его атак является смс-переписка между бывшими членами команды Мюллера Лизой Пейдж и Питером Строком, в которой они неодобрительно отзывались о кандидате в президенты Трампе летом 2016 года (впрочем, практически столь же неодобрительно они отзывались в своей переписке и о кандидате в президенты Клинтон). Как только Роберт Мюллер еще летом узнал о существовании этой переписки, он убрал обоих любителей "эпистолярного жанра" из своей команды. Как выяснилось, часть этой переписки, которая велась с помощью служебных телефонов, была утеряна в момент перехода федеральных служащих с одного типа телефонов на другой. В связи с этим Рон Джонсон обвиняет ФБР в сговоре с демократами, а Роберту Мюллеру, хотя он не сомневается в его профессиональных знаниях и качествах, предлагает уйти в отставку. Об этом подробно пишет Вашингтон Пост.

С другой стороны, справедливости ради нужно сказать, что, скажем, председатель юридического комитете Сената республиканец Чак Грассли заявил, что расследование Мюллера должно продолжаться "своим чередом". Ряд демократов, в частности сенатор Кори Букер, заявили о том, что нужно срочно принять закон, защищающий спецпрокурора (несколько таких таких законопроектов было подготовлено еще летом, один из них даже совместно Букером и республиканцем Грэмом).

- В пятницу OFAC (Office of Foreign Assets Control) ввел новые санкции против России. Примечательно, что под них попали все начальники, причастные к поставкам турбин немецкой фирмы Сименс в Крым во главе с зам. министра энергетики России, а также "губернатор Севастополя". Наказана санкциями и польская компания, покупающая уголь, произведенный в так называемой днр. Наказаны две российские компании, занимающиеся поставками в так называемые днр и лнр и оказывающие им различные услуги, а также руководители этих компаний. Попали под санкции и "чиновники" так называемых "днр" и "лнр". Но не наказана фирма Сименс.

Вот что важно, я считаю отметить. Новые санкции введены, как сказано в сообщении министерства финансов США, в связи с невыполнением Россией Минских соглашений и аннексией Крыма. Это я для тех в Украине, кто все еще спрашивает, зачем нужны и почему важны Минские соглашения. Вот именно для этого. Чтобы наказывать Россию и ее друзей санкциями за их невыполнение.

В понедельник, 29 января, согласно Закону о санкциях, вступившего в силу 2 августа 2017 года, должен быть опубликован большой санкционный список "людей, близких к Путину". Ждем.

Новости У президента панический страх

- О встрече Волкера с Сурковым 26 января. Слышал, что в Украине определенные товарищи уже начали разводить "зраду" о том, что якобы Украина и США согласились с российским планом размещения миротворцев на линии фронта. Сразу скажу, что это абсурд, во-первых. Даже в сообщении ТАСС ничего подобного не говорится. Сурков на самом деле заявил, что "Россия будет изучать американские предложения". А во-вторых, давайте подождем, что скажет Волкер. Он обещал выступить в понедельник. Пока что ни он, ни кто-то из представителей Госдепартамента никак встречу не комментировали.

- Следующая неделя обещает быть в США богатой на события. Во вторник вечером Трамп должен выступить с ежегодным посланием к Конгрессу о положении в стране. Продолжатся переговоры о законе, который защитил бы участников программы DACA и о бюджете. Нынешний временный бюджет, принятый в прошедший понедельник после трехдневной остановки правительства, действует только до 8 февраля. Президент предложил свой вариант закона об эмиграции, по которому участники программы DACA и те, кто потенциально могли бы стать ее участниками, получили бы законный статус. В обмен, однако, Трамп требует $25 миллиардов на строительство стены на границе с Мексикой, практически полного прекращения иммиграции в страну для воссоединения с близкими родственниками и закрытия лотереи, в которой разыгрываются грин-карты – право на жительство в США. Придут ли стороны к какому-то соглашению и когда, пока никто не знает.

Спасибо всем, кто прочитал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели.