"Это будет хорошо!" В США выразили мощную поддержку Украине

Госдепартамент США готов помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией.

Об этом на брифинге в ходе заседания 74-й Генеральной ассамблеи ООН, заявил Госсекретарь США Майкл Помпео, передает "Укринформ".

"Мы не хотим упустить возможность для улучшения отношений между Штатами и Украиной, нарастить возможности, укрепить наше взаимодействие, чтобы помочь преодолеть коррупцию в Украине", – сообщил дипломат.

Помпео отметил, что Зеленский уделяет много внимания для борьбы с коррупцией.

"Надеемся, что мы можем помочь ему достичь этого. Это было бы хорошо для Украины, для Европы", – подчеркнул Госсекретарь, добавив, что США также поддерживают Украину в ее противостоянии российской агрессии.

Дональд Трамп и Майкл Помпео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский прокомментировал первые встречи с мировыми лидерами на полях Генеральной ассамблее ООН во вторник, 24 сентября. Он заверил, что у Киева будут "крутые отношения".

Появилось видео громкой речи Зеленского в ООН.

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Так, президент пообщался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и рассказал о дальнейшем сотрудничестве с альянсом.

Также Зеленский поговорил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте . Они обсудили инвестиционную политику и сошлись на мнении, что санкции против России должны быть продлены.

Глава Украины встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главной темой их разговора стала ситуация на Донбассе. Меркель выразила полную поддержку Украине.

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