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27 сентября • обновлено в 08:50
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"Это будет хорошо!" В США выразили мощную поддержку Украине

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Госдепартамент США готов помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией.

Об этом на брифинге в ходе заседания 74-й Генеральной ассамблеи ООН, заявил Госсекретарь США Майкл Помпео, передает "Укринформ".

"Мы не хотим упустить возможность для улучшения отношений между Штатами и Украиной, нарастить возможности, укрепить наше взаимодействие, чтобы помочь преодолеть коррупцию в Украине", – сообщил дипломат.

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Помпео отметил, что Зеленский уделяет много внимания для борьбы с коррупцией.

"Надеемся, что мы можем помочь ему достичь этого. Это было бы хорошо для Украины, для Европы", – подчеркнул Госсекретарь, добавив, что США также поддерживают Украину в ее противостоянии российской агрессии.

Дональд Трамп и Майкл Помпео

Дональд Трамп и Майкл Помпео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский прокомментировал первые встречи с мировыми лидерами на полях Генеральной ассамблее ООН во вторник, 24 сентября. Он заверил, что у Киева будут "крутые отношения".

  • Появилось видео громкой речи Зеленского в ООН.

  • Россия устроила истерию из-за выступления Зеленского в ООН

  • Так, президент пообщался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и рассказал о дальнейшем сотрудничестве с альянсом.

  • Также Зеленский поговорил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Они обсудили инвестиционную политику и сошлись на мнении, что санкции против России должны быть продлены.

  • Глава Украины встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главной темой их разговора стала ситуация на Донбассе. Меркель выразила полную поддержку Украине.

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Персоны
Майк Помпео Владимир Зеленский
Место
США
Теги
Госдеп США коррупция
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
...и озабоченность!
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hunt andres
hunt andres
Мощно. И правда, мощно)))
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Мало того что она мощная так она ещё фееричная
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филипп филипыч
филипп филипыч
филипп филипыч, и вообще я с обоза хренею. он кроме подло и мощно слов не знает. как будто школьники пишут))
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филипп филипыч
филипп филипыч
Яковлев Валерий, а еще сокрушительная, монументальная, массивная, внушительная и могущественная))
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