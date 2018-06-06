В "Глобальном индексе миролюбия" РФ оказалась на 154-й позиции из 163, Украина - на 152-й*. При составлении рейтинга учитывались 23 индикатора в трех различных категориях - "безопасность в обществе", "продолжающиеся конфликты" и "милитаризация". - Ред.

Я в целом достаточно скептически отношусь к данному исследованию, хотя такого рода экспертные рейтинги представляются достаточно убедительными. Но в данном случае, мне кажется, есть довольно серьезные методологические ошибки.

Потому что когда речь идет о миролюбивости общества, то вряд ли стоит на одну доску ставить агрессора и жертву агрессии. С таким же точно успехом можно сказать, что уровень агрессии одинаков у насильника и жертвы насилия, потому что жертва защищается, тоже предпринимает какие-то действия, а вот сторонний наблюдатель может сказать, что они оба одинаково агрессивны, что является серьезной ошибкой. Поэтому в целом я достаточно негативно отношусь к подобного рода замеру, потому что не учитывается самое главное - кто является источником агрессии, войны.

Потому что самое главное - это то, что Украина ни на кого не нападала, ни один миллиметр российской земли не захватывала. Обратная ситуация известна всем. Россия напала на Украину - часть ее территории аннексировала, а часть оккупировала и ведет войну.

Новости Бойовики на Донбасі до сих пір ображені на українських військових

Поэтому мне кажется, что это крайне неадекватная методика. Я не знаю, кто и зачем это делает. Это выглядит очень странно. Я, к сожалению, не знаком с результатами этого исследования, но то, что вы сказали о тех критериях, которые были использованы - они мне кажутся чрезвычайно поверхностными и не дают никакого абсолютно представления о реальности.

Ну да, в Украине сейчас много убивают и политиков, и журналистов. Но с таким же успехом можно было бы сказать, что поскольку в Польше во время Второй мировой войны очень много убивали, Польша была самым агрессивным государством во время той войны. Из того, что на территории этой страны находились самые страшные концлагеря, можно сказать, что Польское государство явилось самым жутким садистом, что ли? Это глупость. Это совершенно бессмысленная история. Здесь надо очень сильно что-то ремонтировать в методике.

Можно с таким же успехом сказать, что исходя из того обстоятельства, что сейчас в Сирии погибло, наверное, миллион человек - сирийский народ самый кровожадный что ли?

Есть жертвы, есть преступники. И уравнивать их, ставить на одну доску - это совершеннейшее безумие.

*http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf