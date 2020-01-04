"Это атомная бомба!" В Австралии не удалось обуздать масштабные пожары: адский фоторепортаж

Австралия не может обуздать пожары, охватившие всю страну. К преодолению огня впервые в истории страны привлечено более 3000 резервистов.

Как сообщает The Weekend Australian, пламя распространяется до Сиднея. В штатах, которые больше всего страдают от пожаров, – Новый Южный Уэльс, Квинсленд и Виктория – объявлено чрезвычайное положение.

Отмечается, что более ста тысяч человек покинули свои дома и эвакуируются военными самолетами, вертолетами и кораблями. Премьер-министр страны Скотт Моррисон распорядился при необходимости разместить пострадавших на базах ВМС.

Пожары в Австралии oxablogg.blogspot.com

Также от огня страдает остров Кенгуру, расположенный у побережья Южной Австралии. Выгорела часть национального парка Флиндерс Чейз.

"Масштабы пожаров растут, и это требует привлечения дополнительных ресурсов для их преодоления. Многие населенные пункты нуждаются в помощи. Поэтому мы приняли решение мобилизовать армейцев, чтобы они сотрудничали с местными спасателями. Думаю, это впервые в истории нашей страны мы привлечем резервистов для преодоления такого бедствия", – прокомментировал премьер.

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Отмечается, что пожары в стране не утихают с сентября. Огонь охватил 5 с половиной миллионов гектаров, что больше, чем территория Дании. Погибли по меньшей мере двадцать три человека, десятки пропали без вести. Пламя уничтожило и повредило более полутора тысяч зданий. Дым от австралийский пожаров добрался уже Новой Зеландии.

"Это не лесной пожар. Это атомная бомба", – заявил министр транспорта в Новом Южном Уэльсе Эндрю Констанс.

В Австралии не прекращаются лесные пожары

В Австралии не прекращаются лесные пожары

В Австралии не прекращаются лесные пожары

В Австралии не прекращаются лесные пожары

В Австралии не прекращаются лесные пожары

В Австралии не прекращаются лесные пожары

В Австралии не прекращаются лесные пожары

В Австралии не прекращаются лесные пожары

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии из-за пожара объявили масштабную эвакуацию населения и туристов из юго-восточных штатов страны. Кроме человеческих жертв, стало известно также о катастрофических масштабах гибели животных. Около полумиллиарда представителей фауны погибли от лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс с сентября 2018 года.

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