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4 января • обновлено в 20:11
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"Это атомная бомба!" В Австралии не удалось обуздать масштабные пожары: адский фоторепортаж

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Австралия не может обуздать пожары, охватившие всю страну. К преодолению огня впервые в истории страны привлечено более 3000 резервистов.

Как сообщает The Weekend Australian, пламя распространяется до Сиднея. В штатах, которые больше всего страдают от пожаров, – Новый Южный Уэльс, Квинсленд и Виктория – объявлено чрезвычайное положение.

Отмечается, что более ста тысяч человек покинули свои дома и эвакуируются военными самолетами, вертолетами и кораблями. Премьер-министр страны Скотт Моррисон распорядился при необходимости разместить пострадавших на базах ВМС.

Пожары в Австралии

Пожары в Австралии

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Также от огня страдает остров Кенгуру, расположенный у побережья Южной Австралии. Выгорела часть национального парка Флиндерс Чейз.

"Масштабы пожаров растут, и это требует привлечения дополнительных ресурсов для их преодоления. Многие населенные пункты нуждаются в помощи. Поэтому мы приняли решение мобилизовать армейцев, чтобы они сотрудничали с местными спасателями. Думаю, это впервые в истории нашей страны мы привлечем резервистов для преодоления такого бедствия", – прокомментировал премьер.

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Эвакуация населения

Отмечается, что пожары в стране не утихают с сентября. Огонь охватил 5 с половиной миллионов гектаров, что больше, чем территория Дании. Погибли по меньшей мере двадцать три человека, десятки пропали без вести. Пламя уничтожило и повредило более полутора тысяч зданий. Дым от австралийский пожаров добрался уже Новой Зеландии.

"Это не лесной пожар. Это атомная бомба", – заявил министр транспорта в Новом Южном Уэльсе Эндрю Констанс.

В Австралии не прекращаются лесные пожары

В Австралии не прекращаются лесные пожары

В Австралии не прекращаются лесные пожары

В Австралии не прекращаются лесные пожары

В Австралии не прекращаются лесные пожары

В Австралии не прекращаются лесные пожары

В Австралии не прекращаются лесные пожары

В Австралии не прекращаются лесные пожары

В Австралии не прекращаются лесные пожары

В Австралии не прекращаются лесные пожары

В Австралии не прекращаются лесные пожары

В Австралии не прекращаются лесные пожары

В Австралии не прекращаются лесные пожары

В Австралии не прекращаются лесные пожары

В Австралии не прекращаются лесные пожары

В Австралии не прекращаются лесные пожары

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии из-за пожара объявили масштабную эвакуацию населения и туристов из юго-восточных штатов страны. Кроме человеческих жертв, стало известно также о катастрофических масштабах гибели животных. Около полумиллиарда представителей фауны погибли от лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс с сентября 2018 года.

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Автор
Марина Погорилко
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
БЕГИТЕ НА САМОЛЕТЫ И НА УСPАИНУ!
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Николаев Олег
Николаев Олег
Путин Сибирь потушил-таки. А эти бездарные наглосаксы полмиллиарда животных уже погубили. Там горит в 3 раза больше территория, чем в России тим летом.
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