"Это афера": Трамп сделал новое заявление о разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп высказался о скандале вокруг его июльского разговора по телефону с лидером Украины Владимиром Зеленским, из-за которого американцы инициировали процедуру импичмента.

Новое заявление опубликовал он на странице в Twitter.

"Я не сказал ничего неправильного в разговоре с президентом Украины", – написал Трамп.

Обвинения против него, которые набирают оборотов в США, Трамп назвал "аферой демократов".

Отметим, именно представители Демократической партии начали процедуру импичмента Трампа. Против президента выступила и его главный оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон.

There wasn’t ANYTHING said wrong in my conversation with the Ukrainian President. This is a Democrat Scam!