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4 октября • обновлено в 00:53
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"Это афера": Трамп сделал новое заявление о разговоре с Зеленским

1.4т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп высказался о скандале вокруг его июльского разговора по телефону с лидером Украины Владимиром Зеленским, из-за которого американцы инициировали процедуру импичмента.

Новое заявление опубликовал он на странице в Twitter.

"Я не сказал ничего неправильного в разговоре с президентом Украины", – написал Трамп.

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Трамп сделал заявление о разговоре с Зеленским

Трамп сделал заявление о разговоре с Зеленским

Обвинения против него, которые набирают оборотов в США, Трамп назвал "аферой демократов".

Отметим, именно представители Демократической партии начали процедуру импичмента Трампа. Против президента выступила и его главный оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон.

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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