"Это афера": Трамп сделал новое заявление о разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп высказался о скандале вокруг его июльского разговора по телефону с лидером Украины Владимиром Зеленским, из-за которого американцы инициировали процедуру импичмента.
Новое заявление опубликовал он на странице в Twitter.
"Я не сказал ничего неправильного в разговоре с президентом Украины", – написал Трамп.
Трамп сделал заявление о разговоре с Зеленским
Обвинения против него, которые набирают оборотов в США, Трамп назвал "аферой демократов".
Отметим, именно представители Демократической партии начали процедуру импичмента Трампа. Против президента выступила и его главный оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон.
There wasn’t ANYTHING said wrong in my conversation with the Ukrainian President. This is a Democrat Scam!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Также Сенат США намерен рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.
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