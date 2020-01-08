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8 января • обновлено в 12:49
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"Это абсурд": эксперт по дронам опроверг версию катастрофы самолета МАУ

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Бывший военный пилот беспилотных авиационных комплексов (БпАК) Владимир Куприянов опроверг версию о том, что украинский самолет Boeing 737 в Иране рухнул из-за случайного столкновения с дроном.

По его мнению, ошибочного пересечения курсов не могло произойти из-за системы, с помощью которой самолеты и крупные беспилотники обмениваются между собой информацией. Об этом он заявил в комментарии OBOZREVATEL.

Версию о том, что пассажирский самолет мог столкнуться с боевым дроном (вероятно, американским), ранее озвучил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

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"Думаю, что версия с дроном абсурдна. Что на гражданских самолетах, что на ударных БПЛА большого класса есть система ADS-B. Это передатчик, который сигнализирует, где находится борт, его номер, какой у него курс, высота, скорость. Взамен наземные службы передают борту информацию о погоде, о движении других самолетов и прочую. Соответственно, самолеты благодаря этой системе распознают, где кто находится. Поэтому вероятность столкновения беспилотника с самолетом из-за просто ошибочного пересечения курсов я исключаю. Тем более, что никто не говорит, что найдены обломки дрона", – сказал Куприянов.

Он отметил, что во время подготовки к полету и взлета капитан воздушного судна постоянно общается с диспетчерами на земле. А то, что связь прервалась во время падения Boeing, может говорить о том, что экипаж к тому времени погиб или был без сознания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
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