"Это абсурд": эксперт по дронам опроверг версию катастрофы самолета МАУ

Бывший военный пилот беспилотных авиационных комплексов (БпАК) Владимир Куприянов опроверг версию о том, что украинский самолет Boeing 737 в Иране рухнул из-за случайного столкновения с дроном.
По его мнению, ошибочного пересечения курсов не могло произойти из-за системы, с помощью которой самолеты и крупные беспилотники обмениваются между собой информацией. Об этом он заявил в комментарии OBOZREVATEL.
Версию о том, что пассажирский самолет мог столкнуться с боевым дроном (вероятно, американским), ранее озвучил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.
"Думаю, что версия с дроном абсурдна. Что на гражданских самолетах, что на ударных БПЛА большого класса есть система ADS-B. Это передатчик, который сигнализирует, где находится борт, его номер, какой у него курс, высота, скорость. Взамен наземные службы передают борту информацию о погоде, о движении других самолетов и прочую. Соответственно, самолеты благодаря этой системе распознают, где кто находится. Поэтому вероятность столкновения беспилотника с самолетом из-за просто ошибочного пересечения курсов я исключаю. Тем более, что никто не говорит, что найдены обломки дрона", – сказал Куприянов.
Он отметил, что во время подготовки к полету и взлета капитан воздушного судна постоянно общается с диспетчерами на земле. А то, что связь прервалась во время падения Boeing, может говорить о том, что экипаж к тому времени погиб или был без сознания.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ), на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Самолет перестал подавать сигналы в 4:44 по Киеву.
Появилось первое видео падения украинского лайнера в Иране.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели не обнаружили следов выживших на месте крушения.
Появились первые фото разбившегося лайнера.
Пилот МАУ полностью опроверг версию, что Boeing 737 авиакомпании разбился в Иране из-за технической неисправности. По его мнению, вероятнее всего, самолет был сбит.
Издание Al Hadath озвучило версию, что украинский самолет Boeing-737, потерпевший крушение утром в среду, 8 января, недалеко от Тегерана, по ошибке сбили силы ПВО Ирана.
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