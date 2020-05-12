В Эстонии договорились о начале работ по обустройству границы с Россией, на одном из этапов которого предусмотрено возведение забора высотой 2,5 метра.

Соответствующее соглашение подписано между Департаментом полиции и погранохраны, а также фирмами Merko Ehitus и GRK Infra, пишет портал ERR.

Эстония решила отгородиться от России 2,5-метровым забором Кадр видео ERR

Первый этап обойдется почти в 20 миллионов евро и планируется завершиться за три года. Он включает в себя создание инфраструктуры на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 км – от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до деревни Цереби (3,5 км к северу от пограничного пункта Лухамаа).

Одновременно начнется подготовка к обустройству других участков. Общая протяженность границы составляет 135 км, из которых 101 км приходится на болотистую местность.

Сухопутный участок обеспечат высококачественной техникой, на нем установят электронную охранную систему. Будут использоваться беспилотники, а любое пересечение границы будут фиксироваться сенсорами.

Также планируется завершить строительство 2,5-метрового забора протяженностью около 90 км.

Всего эстонское правительство решило выделить на обустройство границы 130,5 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, парламентская коалиция Эстонии отказалась ратифицировать договор о государственной границе с Россией, по которому Кремль официально заполучит исторические земли республики в Ленинградской и Псковской областях.

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