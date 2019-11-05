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5 ноября • обновлено в 13:06
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Эстония развернула самолет с российским топ-чиновником на борту: появился ответ

2.6т Читать материал на украинском

Эстониязапретила пролет через свою территорию самолету с российским вице-премьером на борту.

Инцидент произошел еще в октябре этого года, рассказала для РИА "Новости" официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она отметила, что это третий случай, когда Эстония отказывает российским морякам и воздушным судам.

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"В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года – заход в территориальные воды Эстонской республики российскому учебному судну "Седов", – негодовала Захарова.

При этом она "крайне недоумевала", почему Эстония без объяснения причин отказала в заходе в территориальные воды страны российского судна "Академик Примаков".

"Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией", – подытожила она.

Российский самолет

Российский самолет

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Эстонии заявили о намерении вытребовать у России Ивангород в Ленинградской области и часть Псковской области, которые ранее входили в состав Эстонской РСР.

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Персона
Мария Захарова
Место
Эстония
Теги
самолет Новости России
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Махно Володимир
Махно Володимир
гнать всю русню, по всему миру к черту!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
У дырявой страны ,и действия дырявые и мерзко-мелочные,все что могут это пукнуть в муку,толку нет,а спина вся белая.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Мал клоп, да вонюч. Мелкие пакости в адрес большого соседа - больше про истонию и вспомнить нечего
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