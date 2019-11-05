Эстония развернула самолет с российским топ-чиновником на борту: появился ответ

Эстониязапретила пролет через свою территорию самолету с российским вице-премьером на борту.
Инцидент произошел еще в октябре этого года, рассказала для РИА "Новости" официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Она отметила, что это третий случай, когда Эстония отказывает российским морякам и воздушным судам.
"В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года – заход в территориальные воды Эстонской республики российскому учебному судну "Седов", – негодовала Захарова.
При этом она "крайне недоумевала", почему Эстония без объяснения причин отказала в заходе в территориальные воды страны российского судна "Академик Примаков".
"Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией", – подытожила она.
Российский самолет
Иллюстрация
Как сообщал OBOZREVATEL, в Эстонии заявили о намерении вытребовать у России Ивангород в Ленинградской области и часть Псковской области, которые ранее входили в состав Эстонской РСР.
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