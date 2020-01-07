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7 января • обновлено в 12:02
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Эстония пошла на беспрецедентный шаг, чтобы забрать у России территории

5.1т
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Парламентская коалиция Эстонии заявила об отказе от ратификации договора о государственной границе с Россией, по которому Кремль официально заполучит исторические земли республики в Ленинградской и Псковской областях.

Соответствующее заявление сделал в интервью местному порталу ERR спикер парламента Хенн Пыллуаас.

"Позиция коалиции состоит в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора", – подчеркнул он.

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Эстония приготовилась забрать у России территории

Эстония приготовилась забрать у России территории

Также Пыллуаас отметил, что даже в случае, если Россия первой ратифицирует договор, Эстония не намерена этого делать. Согласие, которое республика дала на документ в 2014 году, он назвал ошибкой.

Кроме того, глава парламента добавил, что, если страны заключат новый договор о государственной границе и Эстония откажется от территорий Ивангорода и Печорского района, которые отошли стране по Тартускому мирному договору 1920 года, "это будет иметь огромные юридические последствия".

Спикер парламента добавил, что в таком случае будет аннулирован и сам Тартуский договор, и правопреемственность республики.

"Если Россия уважает международное право и соглашения с другими странами, она должна вернуть эти области. Тартуский мирный договор действителен, это стойкий постулат Эстонии", – акцентировал спикер.

Эстония приготовилась забрать у России территории

Эстония приготовилась забрать у России территории

ERR

Он выразил уверенность, что Эстония добьется своего, однако на это нужно время. "У нас есть терпение, у нас есть время, и, может быть, когда-нибудь мы вернем эти территории. Конечно, сегодняшняя Россия и Путин не дадут нам этого. Но режим Путина не вечен", – резюмировал он.

Напомним, политики Эстонии уже не впервые говорят о том, что России стоило бы вернуть часть их территории. По Тартускому договору их территория должна быть пополнена "спорными" участками (речь идет о части Ленинградской и Псковской областей). Однако в 1994-м Россия в одностороннем порядке договор отменила и окончательно заявила о том, что Эстония не получит территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пыллуаас предложил России два пути — вернуть Ивангород Ленинградской области Эстонии или заплатить за использование этой территории. В Госдуме РФ огрызнулись, назвав предложение провокацией.

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Автор
Ирина Кулинич
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
участок Карелии, Эстляндия, Ингерманландия и Лифляндия отошли Петру I за 2 млн. ефимков (серебряных монет) – это почти 56 тонн серебра.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Российская империя в свое время представляла собой огромную территорию, которая по площади превышала 22 млн. квадратных метров – это гораздо больше площади СССР. Некоторые земли империя получила благодаря грамотным вoенным стратегиям. Хотя есть территории, которые были попросту куплены. Речь идет о Ништадтском мирном договоре, который завершил Северную вoйну между Россией и Швецией. Согласно ему участок Карелии, Эстляндия, Ингерманландия и Лифляндия отошли Петру I за 2 млн. ефимков (серебряных монет) – это почти 56 тонн серебра. Все эти территории в то время принадлежали шведам, которые таким способом неплохо пополнили свою казну. Россия стала законным обладателем прибалтийских земель. Ништадтское перемирие заключили в 1721 году. Спустя пару месяцев, русское православное царство было провозглашено как Российская империя, а сам Петр I получил статус императора.Административная система этих территорий была развита очень слабо, для общения жители использовали немецкий язык. После вхождения в Россию эти губернии начали стремительно развиваться.
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Он Алекс
Он Алекс
Надо провести референдум на этих спорных территориях и узнать у людей, они хотят жить в Эстонии или России.
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Он Алекс
Он Алекс
Круглов Александр, послушай смешное, ещё раз, надо провести Референдум и узнать мнение людей. Ты ещё откопай договора времён Золотой Орды, вот смеху то будет
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Круглов Александр
Круглов Александр
Он Алекс, спорные территории Эстонии и Латвии бесспорно принадлежат России по Ништадтскому мирному договору 1721 года
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