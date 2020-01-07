Эстония пошла на беспрецедентный шаг, чтобы забрать у России территории

Парламентская коалиция Эстонии заявила об отказе от ратификации договора о государственной границе с Россией, по которому Кремль официально заполучит исторические земли республики в Ленинградской и Псковской областях.

Соответствующее заявление сделал в интервью местному порталу ERR спикер парламента Хенн Пыллуаас.

"Позиция коалиции состоит в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора", – подчеркнул он.

Эстония приготовилась забрать у России территории

Также Пыллуаас отметил, что даже в случае, если Россия первой ратифицирует договор, Эстония не намерена этого делать. Согласие, которое республика дала на документ в 2014 году, он назвал ошибкой.

Кроме того, глава парламента добавил, что, если страны заключат новый договор о государственной границе и Эстония откажется от территорий Ивангорода и Печорского района, которые отошли стране по Тартускому мирному договору 1920 года, "это будет иметь огромные юридические последствия".

Спикер парламента добавил, что в таком случае будет аннулирован и сам Тартуский договор, и правопреемственность республики.

"Если Россия уважает международное право и соглашения с другими странами, она должна вернуть эти области. Тартуский мирный договор действителен, это стойкий постулат Эстонии", – акцентировал спикер.

Эстония приготовилась забрать у России территории ERR

Он выразил уверенность, что Эстония добьется своего, однако на это нужно время. "У нас есть терпение, у нас есть время, и, может быть, когда-нибудь мы вернем эти территории. Конечно, сегодняшняя Россия и Путин не дадут нам этого. Но режим Путина не вечен", – резюмировал он.

Напомним, политики Эстонии уже не впервые говорят о том, что России стоило бы вернуть часть их территории. По Тартускому договору их территория должна быть пополнена "спорными" участками (речь идет о части Ленинградской и Псковской областей). Однако в 1994-м Россия в одностороннем порядке договор отменила и окончательно заявила о том, что Эстония не получит территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пыллуаас предложил России два пути — вернуть Ивангород Ленинградской области Эстонии или заплатить за использование этой территории. В Госдуме РФ огрызнулись, назвав предложение провокацией.

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