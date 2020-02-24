"За Эстонию!" Друзья Украины отметили день независимости факельным шествием: впечатляющий фоторепортаж

В Таллине вечером в понедельник, 24 февраля, состоялось многотысячное факельное шествие "За Эстонию!", посвященное 102-й годовщине независимости республики, которая мощно поддерживает Украину на международной арене.

Фото и видео впечатляющего действия опубликовали местные СМИ: Delfi, ERR, Postimees (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Шествие началось на площади Свободы в центре города. Тысячи молодых людей прошли по улицам Старого города и вернулись на главную площадь столицы.

ERR

ERR

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ERR

ERR

ERR

ERR

ERR

Эстонцы ярко поддержали спикера парламента, члена Консервативной народной партии Хенна Пыллуааса, показав его портреты с надписью "Ты не один!"

ERR

ERR

Delfi

Отметим, именно Пыллуаас неоднократно выступал с требованиями к России вернуть довоенные территории, отошедшие после вхождения Эстонии в состав СССР к РФ. Он критиковал политику Кремля и прямо заявлял, что президент Владимир Путин "не вечен".

Postimees

ERR

После шествия состоялся концерт, который с краткой вступительной речью открыл председатель правящей Консервативной народной партии, министр внутренних дел Март Хельме. Он призвал лидеров республики не бояться при достижении своих целей. "Если вожди не сомневаются, то народ пойдет за ними", – заявил лидер партии.

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Delfi

Шествие в годовщину независимости республики проводится эстонскими консерваторами и молодежной организацией партии уже в седьмой раз. С каждым годом на главную площадь выходит все больше единомышленников.

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Postimees

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель Эстонии Свен Юргенсон на заседании Совбеза ООН 18 февраля призвал агрессора уйти из Украины, подчеркнув, что РФ является угрозой для всего мира.

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