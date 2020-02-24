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25 февраля • обновлено в 01:08
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"За Эстонию!" Друзья Украины отметили день независимости факельным шествием: впечатляющий фоторепортаж

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В Таллине вечером в понедельник, 24 февраля, состоялось многотысячное факельное шествие "За Эстонию!", посвященное 102-й годовщине независимости республики, которая мощно поддерживает Украину на международной арене.

Фото и видео впечатляющего действия опубликовали местные СМИ: Delfi, ERR, Postimees (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Шествие началось на площади Свободы в центре города. Тысячи молодых людей прошли по улицам Старого города и вернулись на главную площадь столицы.

Эстония отметила день независимости факельным шествием

ERR

Эстония отметила день независимости факельным шествием

ERR

Эстония отметила день независимости факельным шествием

ERR

Эстония отметила день независимости факельным шествием

ERR

Эстония отметила день независимости факельным шествием

ERR

Эстония отметила день независимости факельным шествием

ERR

Эстония отметила день независимости факельным шествием

ERR

Эстония отметила день независимости факельным шествием

ERR

Эстония отметила день независимости факельным шествием

ERR

Эстония отметила день независимости факельным шествием

ERR

Эстония отметила день независимости факельным шествием

ERR

Эстония отметила день независимости факельным шествием

ERR

Эстония отметила день независимости факельным шествием

ERR

Эстония отметила день независимости факельным шествием

ERR

Эстония отметила день независимости факельным шествием

ERR

Эстония отметила день независимости факельным шествием

ERR

Эстонцы ярко поддержали спикера парламента, члена Консервативной народной партии Хенна Пыллуааса, показав его портреты с надписью "Ты не один!"

Эстония отметила день независимости факельным шествием

ERR

Эстония отметила день независимости факельным шествием

ERR

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Delfi

Отметим, именно Пыллуаас неоднократно выступал с требованиями к России вернуть довоенные территории, отошедшие после вхождения Эстонии в состав СССР к РФ. Он критиковал политику Кремля и прямо заявлял, что президент Владимир Путин "не вечен".

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Postimees

Эстония отметила день независимости факельным шествием

ERR

После шествия состоялся концерт, который с краткой вступительной речью открыл председатель правящей Консервативной народной партии, министр внутренних дел Март Хельме. Он призвал лидеров республики не бояться при достижении своих целей. "Если вожди не сомневаются, то народ пойдет за ними", – заявил лидер партии.

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Delfi

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Delfi

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Delfi

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Delfi

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Delfi

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Delfi

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Delfi

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Delfi

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Delfi

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Delfi

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Delfi

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Delfi

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Delfi

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Delfi

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Delfi

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Delfi

Шествие в годовщину независимости республики проводится эстонскими консерваторами и молодежной организацией партии уже в седьмой раз. С каждым годом на главную площадь выходит все больше единомышленников.

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Postimees

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Postimees

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Postimees

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Postimees

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Postimees

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Postimees

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Postimees

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Postimees

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Postimees

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Postimees

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Postimees

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Postimees

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Postimees

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Postimees

Эстония отметила день независимости факельным шествием

Postimees

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель Эстонии Свен Юргенсон на заседании Совбеза ООН 18 февраля призвал агрессора уйти из Украины, подчеркнув, что РФ является угрозой для всего мира.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Эстония
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хрюканы в восторге от фекальных шествий
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