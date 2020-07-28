Эстония начала укреплять границу с Россией. Фото

Эстония начала строительные работы по укреплению границы с Россией. Инфраструктура будет обустроена на самом сложном участке в 23,5 километра.

Завершить первый этап обустройства границы планируют за три года. Об этом сообщает Delfi (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на указанном участке, начиная от места пересечения эстонско-латвийско-российской границы до пограничного пункта Лухамаа, обустроят патрульные и подъездные дороги, ограды, системы мониторинга.

Эстония укрепляет границу с Россией (delfi.ee)

Глава отдела погранохраны департамента эстонской полиции Эгерт Беличев заявил, что пока только одна десятая часть из 136 километров границы обеспечена специальным оборудованием, большую же часть ежедневной работы по ее охране выполняют пешие патрули. Однако, подчеркнул он, "человеческий глаз не может следить за каждым метром".

Эстония укрепляет границу с Россией (delfi.ee)

"Реальное начало строительства границы – это важный промежуточный финиш, после которого для Эстонии будет создана заметная и лучше защищенная граница", – со своей стороны добавил министр внутренних дел страны Март Хельме.

Эстония укрепляет границу с Россией (delfi.ee)

Подтвердили начало работ также в компании GRK Infra, которая будет заниматься строительством. Там сообщили, что первым шагом будет создание подъездной дороги.

Эстония укрепляет границу с Россией (delfi.ee)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Эстонии договорились о начале работ по обустройству границы с Россией, на одном из этапов которого предусмотрено возведение забора высотой 2,5 метра.